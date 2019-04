Obred Velikog petka održan je i u Korčuli. Noćna procesija jedinstven je događaj za stanovnike i turiste.

U gradu Korčuli postoje tri bratovštine - svetog Roka, gospe od utjehe i Svih svetih koja je i najstarija. Utemeljena je davne 1301. godine. Smatra se jednom od najstarijih na svijetu te čuva brojna umjetnička bogatstva - poput ovih pravoslavnih ikona koje su spašene od navale Turaka. Strop njihove crkve krase majstorska djela Tripa Kokolje.

''Od velikih vrijednosti koje bratovštine njeguju su pjevanje, odnosno melodije i tekstovi koji su zapravo možda i najstariji i najduže zaživjeli. Jer i vosak se s vremenom mijenja, sve se mijenja, međutim upravo ti tekstovi su sačuvali našu kulturu i naš jezik kroz sve godine'', rekao je Bartol Divić iz Bratovštine Svih svetih.

One su stoljetna tradicija Korčule. Osnivale su se kao vjerske udruge, pomagale jedni drugima. I inzistirale na jednakosti svih građana.

''Nešto što je ostalo do danas - a to je da su ljudi različitih društvenih rangova, različitog utjecaja bilo političkog bilo financijskog se družili - od onih koji su bili siromasi do onih koji su bili moćni i utjecajni - u bratovštini su bili jednaki'', rekao je Boris Stražić iz Bratovštine svetog Roka.

Bratim se postaje rođenjem - po obiteljskom nasljeđu. Svaka ima svoju odoru. Najmlađa od tri bratovštine je ona Gospe od utjehe.

''Interesantno je da mi kao najmlađa bratovština upravljamo cijelom procesijom, međutim tako je očito u ono vrijeme kad su bratovštine osnovane i naša, naša dobila jedan dirit da upravlja cijelom procesijom'', rekao je Frano Botica iz Bratovštine gospe od utjehe.

Posjeduju i najstariju voštanu svijeću u Korčuli. Teška je 100 kilograma, visoka više od 4 metra i iznosi se samo dva puta na godinu - na procesiju svetog Todora - zaštitnika Korčule i na današnji dan.



