Životinju u nevolji spasiti, izliječiti, oporaviti, vratiti u prirodu. Zajednički je to cilj ljudima iz priče koju za Provjereno donosi reporterka Nikolina Cetinić.

Vedran je stručnjak za velike zvijeri, Karin i Simona brinu o glavatim želvama, a Jadranko o svim divljim životinjama koje prođu kroz ambulantu zoološkog vrta u Zagrebu. Bilo da je riječ o sovi, labudu, jazavcu ili šišmišu, svi imaju jednak tretman. Ovi ljudi svoj su život posvetili pomaganju divljim životinjama, posebice onim strogo zaštićenim i rijetkim jedinkama.

Zahvaljujući njima glavate želve nisu više ugrožene, iz dana u dan na našim je prostorima sve više risova, a divlje životinje koje se nađu u nevolji u našem glavnom gradu dobiju novu priliku za život u prirodi.

Kras je odrasli mužjak risa uhvaćen u Rumunjskoj. Prije nekoliko dana u slobodu je otrčao na području Plitvica. Kras ima zadatak povećati gensku raznolikost populacije risa, jer oni su najugroženije velike zvijeri u Hrvatskoj.

"Risevi su nekad davno bili izumrli, 70 godina ih uopće nije bilo" objašnjava Vedran Slijepčević iz Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu.

Trenutak puštanja na slobodu u pulskom Akvariju čekaju i kornjače Karlo, Kolumbo, Otto, Anika, Tin, Jerko, Silvia i Claudio. U oporavilište su došli s raznim ozljedama. Od progutanih udica i plastike, pothlađenosti do traumatskih ozljeda uzrokovanim ribarskim mrežama i brodovima.

"Prvenstveno nam je zadatak zbrinuti oštećenu ili unesrećenu jedinku glavate želve, najčešće morske kornjače, izliječiti ju i sretno vratiti natrag u prirodu", kaže Karin Spiech, biologinja u Aquariumu Pula.

Oni su zaslužni da bi prizori sretnih i zdravih životinja puštenih u prirodu i bili mogući. Karin kaže kako 20 godina radi taj posao "i ne bi si mogla zamisliti da radim nešto drugo". Isto smatra i Vedran. "Nisam nikada htio biti nešto drugo, ni astronaut, pilot, ništa drugo, samo divlje životinje".

"Nikad ne znaš što će te dočekati kada dođeš na posao ili kada ideš kući", kaže Jadranko Boras iz Zoološki vrta grada Zagreba.

"Kad vidite jednu jedinku da stvarno dođe onako malaksala, u lošem stanju, onda joj uspijete nekako pomoći, to bude duža njega dok vi nju osposobite kako biste ju vratili u prirodu i to puni srce i lijepo je to raditi", objašnjava Karin.

Jadranko kaže kako su u zagrebačkom zoološkom vrtu prošle godine imali rekordan broj od 1650 životinja koje su prošle kroz oporavilište. "Od toga je bilo 430 strogo zaštićenih životinja".

U oporavilištu je trenutačno 50-tak životinja, od šišmiša, vrana, sove pa sve do jazavca, kune ili labuda, svi čekaju oporavak i ako je moguće, povratak u prirodu.

Njihov posao je da skrbe i brinu baš o njima. Divljim životinjama, često i onim strogo zaštićenim i rijetkim jedinkama.

