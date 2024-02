VIDEO Njemački političar objavio snimku iz Beograda i poručio: "Srbija sve više djeluje kao autoritarni režim"

"Srbija sve više djeluje kao autoritarni režim", napisao je Micahel Rott uz video koji je objavio i dodao: "Predsjednik Vučić drži govor na Dan državnosti, koji se uživo prenosi preko zvučnika na beogradskom glavnom trgu. Dragi prijatelji u Europskoj uniji i SAD-u, recite mi, događa li se ovo u bilo kojoj drugoj demokraciji?" upitao je njemački političar na platformi X.

Na objavljenom videu vidi se trg u mraku kojim prolaze ljudi, a s razglasa se čuje govor predsjednika Aleksandra Vučića u kojem govori o ekonomskom napretku i čuvanju mira.

Serbia sounds more and more like an authoritarian regime. President Vučić held a speech on National Statehood day, live broadcasted over loudspeakers at Belgrade’s main square.



Dear friends in 🇪🇺 and 🇺🇸, can you tell me, if this happens in any other democracy?