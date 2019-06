Prvoosumnjičenima zbog teške nesreće u Hidroelektrani Plat određen je jednomjesečni istražni pritvor zbog mogućnosti utjecanja na svjedoke.

U utorak su član uprave Nikola Rukavina i donedavni šef HEP-a iznijeli svoju obranu u Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, nakon čega im je određen istražni zatvor u trajanju jednog mjeseca, javila je reporterka Dnevnika Nove Paula Klaić Saulačić.

Odvjetnici prvoosumnjičenih su se protivili odluci o određivanju istražnog zatvora, a očekuje se da će u idućih mjesec dana u Županijskom državnom odvjetništvu Dubrovnik biti ispitani svi svjedoci u ovom slučaju.

Podsjetimo, pred županijskog državnog odvjetnika u utorak je izašao Nikola Rukavina čiji je odvjetnik nakon sat vremena iznošenja obrane poručio je kako se njegov klijent ne osjeća krivim.

Svoju obranu izložio je i drugi prvoosumnjičenik, donedavni šef HEP Proizvodnje Željko Starman. "On kao on, ne smatra se krivim. HEP proizvodnja je izuzetno velika jedinica koja ima 2000 zaposlenih, lanac koji je u pripremi ugovora dok dođe do njega je dugačak i u njemu sudjeluje jako puno ljudi", objašnjava njegov odvjetnik Gordan Preglej.