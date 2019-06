Kraj je školske godine i vrijeme izleta, pa stoga i dodatnog troška za roditelje.

Iz cijelog mora troškova koje roditelji školaraca imaju, nerijetko je da se roditelji žale na troškove dječjih izleta. Jedna takva objava osvanula je na Facebooku i izazvala reakcije.

Tata jedne učenice iz Zagreba požalio se kako jednodnevni izlet iz Zagreba do Karlovca za školu koju pohađa njegovo dijete stoji 210 kuna. U taj je izlet uključena i ulaznica za Aqaticu, koja inače stoji 35 kuna, ručak i posjet jednom seoskom imanju. Tata je svoje dijete ispričao s izleta s pismom koje je uslikao pa potom objavio na Facebooku. U pismu navodi:

"60 kilometara, 210 kuna?!! Ulaznica u Aqaticu je 35 kuna. Roditelji plaćaju jer ne žele da baš njihovo dijete ne ide. Do Karlovca ima 60 kilometara. Povratna 120 do 130 kuna. 70 učenika, 14000 kuna. Do Karlovca. Dnevnica vozača nek je 500 kuna, cijena goriva…Penzioneri do Crikvenice idu za 80 kuna, djeca do Karlovca za 210 kuna.

Molimo da nas razumijete i ispričate naše dijete s izostanka s izleta", napisao je u objavi razljućeni tata.

"Klinci idu u Karlovac starim busom, a roditelji caltaju ko da idu u Hong Kong i pilotira Elon Musk u prototipu revolucionarne letjelice", jedan je od komentara na ovu objavu.

Kako su jednodnevni izleti učenika nerijetko velik trošak za roditeljske novčanike, pitali smo Nikicu Mihaljević iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola koji sve elementi utječu na cijenu izleta.

Nabrojao nam je da na cijenu utječe niz faktora, od broja učenika, cijene najma autobusa, pa do primjerice dnevnica za učitelje i nastavnike, koji se, prema njegovim riječima, također namiruju iz te cifre.

"Tu je, svakako i provizija koju uzimaju agencije, a koja se kreće od pet do 12 posto. Ponude se školama dostavljaju u zatvorenim kuvertama pa razrednici s roditeljima i predstavnicima učenika biraju najbolju ponudu, o kojoj odlučuju detalji, primjerice, daju li neki gratis za učenike slabijeg imovinskog stanja. Vrlo je bitna i mjera sigurnosti za učenike, zatim osiguranje… U pravilu se bira, najpovoljnija ponuda”, kaže Mihaljević.

Ne misli da su cijene jednodnevnih izleta prevelike.

"Mislim da te žalbe nisu opravdane, pa pogledajte cijene goriva, one stalno rastu. Rastu i cestarine, ako se tu uključi cijena obroka, zaista mislim da cijene nisu izdašne", rekao nam je.

I dok agencija na koju se žalio tata učenice iz Zagreba za izlet do Karlovca naplaćuje 210 kuna, jedna kutinska agencija za vrlo sličan izlet, ali od Kutine do Karlovca, što je dvostruko veća kilometraža, naplaćuje 220 kuna.

Cijena njihova izleta uključuje prijevoz autobusom, turističku pratnju, ručak za djecu u restoranu, ulaznicu za Tehnički muzej i stručno vodstvo, ulaznicu za Aquaticu sa stručnim vodstvom i radionicu s djecom, ulaznicu za Stari grad Dubovac te osiguranje za djecu. Cijena je bazirana na 80 učenika, dok 6 učenika ima pravo na gratis izlet, jednako kao i profesori.

Tata koji se na Facebooku požalio na visoku cijenu izleta rekao nam je kako svi vide i znaju da je cijena previsoka, ali da šute zbog srama.

"210 kuna po djetetu. Cijena je bazirana na 70 djece. Svi vide i znaju da je to too much, ali zbog srama i djeteta radije neće tjedan dana jesti na poslu pa platiti te i takve izlete", rekao nam je tata koji je želio ostati anoniman, kako njegovo dijete ne bi doživjelo eventualnu neugodnost zbog ovog slučaja.

Majka jedne učenice iz Zagreba također nam se požalila kako su cijene izleta previsoke.

"Moje je iskustvo da su cijene generalno previsoke. Ima agencija kojima je to jedini biznis i onda nabiju cijene. Svi znamo vrijednost izleta, odnosno da ne vrijede toliko, ali ih plaćamo jer ne želimo neugodnosti koje bi iz toga mogle proizaći."