Činjenica je da živimo u doba velike inflacije. Svakoj Vladi bi rast cijena i niži standard građana bio velik izazov. Kako bi to riješila neka potencijalna Mostova Vlada da ima priliku upravljati zemljom? Gost Dnevnika Nove TV bio je Nikola Grmoja, s kojim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Cijene divljaju na svim razinama - što stoji u Mostovoj programskoj deklaraciji. Kako bi oni riješili taj problem? Krenule su i pripreme za izbore - je li konačna odluka da je Nikola Grmoja kandidat za premijera?

Grmoja opleo po Plenkoviću: 'Poskupljenja zbog uvođenja eura isključivo su njegova odgovornost'

Na ta i ostala pitanja odgovorio je sa, Grmoja, večerašnji gost Dnevnika Nove TV. "Nema čarobne formule", rekao je Grmoja o inflaciji te istaknuo da je sada - kasno. Trebaju se povećati plaće i mirovine, smatra on.

Kaže da su previše htjeli promjene i da su zato kratko izdržali u Vladi. Rekao da je još nije kandidat za premijera. "Mislim da nitko ne bi htio prihvatiti odgovornu dužnost. Mislim da ima boljih kandidata od mene - od Bože Petrova do Nine Raspudića", kazao je.

Istaknuo je da su jedina stranka osim SDP-a i HDZ-a koja je izdržala. "Mislim da Andrej Plenković, odnosno AP ima puno većih problema", našalio se Grmoja njegovim inicijalima.

"Očito je da sve smrdi do glave, do vrha Vlade", smatra Grmoja. Što se tiče o inicijalu AP, Grmoja je rekao da je to afera koja opterećuje HDZ. "Imamo mi i aferu Ina, ovaj tjedan će biti jako zanimljiv", istaknuo je i dodao da Most nije istražni organ.

Tko je Utikejt? "Ja to ne znam, ali znam da je naša Marija Raspudić jako inteligenta. Vi žene možete više funkcija raditi istovremeno. Pitao sam je je li ona, ali to ne bih otkrivao", misteriozan je Grmoja.

Uskoro više...

