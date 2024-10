Loša vijest za sve maslinare: Nikad više maslina, a nikad manje maslinova ulja

Sezona prerade maslina je u punom jeku. Količine ploda su rekordne, ali količina dobivenog maslinova ulja - nikad manja. To će zasigurno utjecati i na njegovu cijenu.

Strojevi za preradu maslina diljem obale se ne gase. Urod koji se ne pamti, ali u rujnu je ipak palo previše kiše.

"Masline su pune vode. Radmani su šta ja znan od devet do deset posto prosjek, za ovo doba godine puno manje njego prijašnjih godina", rekao je vlasnik uljare i maslinar Srećko Katinac.

Skuplja prerada, a manje ulja, ne zvuči dobro za potrošače, no zato kvaliteta, kaže ovaj stručnjak za masline s Hvara - odlična.

"Fenoli su izvanredni, pikantnost, gorčina je ujednačena tako da sam jako jako zadovoljan", rekao je viši poljoprivredni savjetnik i maslinar Stanislav Štambuk.

U testnom masliniku Agencije za poljoprivredu kušala su se ulja mediteranske konkurencije. Domaći maslinari zainteresirani za njihove super intenzivne nasade.

"Sadimo ih gdje imamo jednu površinu koja je ravna. Gdje je plodno tlo i gdje može doć mehanizacija, čak i roboti se u svijetu rade. Znači vi pustite robota on vam obradi cijeli taj maslinik. S obzirom na probleme radne snage, to je to", rekao je Damir Galić iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ali, nakon dugotrajnog istraživanja nemaju dobre vijesti.

"Naše sorte u ovim uvjetima. Ja bi rekao da su naše malo neobuzdane, da su malo bujnije i ne daju se ukrotit kao ove strane. Naše sorte nisu prikladne za ovaj sustav uzgoja", rekao je znanstveni savjetnik Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu Predrag Vujević.

Pa će plodove do daljnjega umjesto robota brati vrijedne ruke domaćih maslinara. Više informacija pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.

