Vojska je sve neprivlačnija mladim Hrvatima: "Nastojimo im prilagoditi pravila, ali jedno nikad neće biti dopušteno"

Prošla godina bila je jedna od lošijih što se tiče privlačenja mladih vojnika, pa se planira u sustavu mijenjati i više od dopuštanja tetovaža, o tome smo razgovarali s Ivanom Jušićem, ravnateljem Uprave za ljudske potencijalne u MORH-u.

Polako dolazi i do destimatizacije tetovaža u vojsci. One više neće biti prepreka pri napredovanju.

"Tetovaže koje su na vidljivom dijelu tijela nisu bile dopuštene u skladu s pravilnikom, osim za kategoriju vojnike koje nose duge rukave. Ono što nastojimo promijeniti da one tetovaže koje mogu biti prekrivene odorom dugih rukava budu prihvatljive za sve kategorije, a da tetovaže koje nije moguće prikriti da mogu biti uklonjene.

Naravno uvredljive nisu dopuštene za bilo koga. Uvredljivo nikada neće biti dopušteno", rekao je Ivan Jušić.

Osim tetovaža u tijeku je donošenje pravilnika o fizičkoj spremi.

"U tijeku je donošenje pravilnika o tjelesnim zdravstvenim kriterijima za primanje u službe u, vojnik koji ulazi mora ispuniti minimalne kriterije i standardne tjelesne spremnosti, a u roku 6 mjeseci doseći profesionalnog vojnika", tvrdi Jušić.

Vojnika je sve manje, ali MORH radi na popularizaciji.

"Prošle godine mi smo primili 300 vojnika koji su potpisali vojnički ugovor i to nije dovoljan broj, trenutno imamo 14 tisuća djelatnih vojnih osoba što zadovoljava sve potrebe koje su potrebne za izvršenje zadaće. Naravno da je odaziv veći bilo bi puno bolje, mi nastojimo svoja pravila promijeniti i prilagoditi mladoj populaciji.

"I do sada smo to radili pa je moguće da svi vojnici mogu odabrati mjesto službe i rod ili struku kojoj će služiti ukoliko je to u skladu s popunama. Tamo gdje ima vojarne najbliže što je moguće, najbliže mjestu prebivanja", zaključio je ravnatelj ljudskih potencijala MORH-a.

