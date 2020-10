Predsjednik i premijer, potvrdili su i danas, drugačije gledaju i na hrvatski obavještajni sustav. SOA, VSOA, VSA, koordinacija, OTC. Pitate se što je to? Sve to su dijelovi obavještajnog sustava ove zemlje. A što one rade, koga slušaju i koliko plaćamo nacionalnu sigurnost, o svemu više donosi Mislav Bago.

Špijunska mreža hrvatske obavještajne zajednice nije velika kao američka, ali je dobro znati neke stvari. Najvažnije tijelo za hrvatsku nacionalnu i obavještajnu sigurnost je Vijeće za nacionalnu sigurnost. To nije veliko tijelo – čine ga predsjednik RH i premijer, a tamo su po svom sastavu i ministri hrvatskih branitelja, unutarnjih poslova, vanjskih poslova, pravosuđa i obrane. Tu su i šefovi tajnih službi, načelnik glavnog stožera, šef SOA-e, VSOA-e i još neki ljudi koji se zovu po potrebi, poput predsjednika Sabora.

Koordinacija domovinske sigurnost ustanovljena je zakonom Damira Krstićevića i ono je koordinacijsko tijelo i njime predsjedava potpredsjednik Vlade za domovinsku sigurnost i ministar Tomo Medved. Tamo sjedi i bivši čovjek koji je zadužen za domovinsku sigurnost Damir Krstičević, ali premijerovi savjetnici u tom pitanju te svi državni ministri, načelnik Glavnog stožera, šefovi SOA-e i VSOA-e, pa i ravnatelj policije.

Vijeće za nacionalnu sigurnost kao najvažnije tijelo razmatra rad službi, ali i utvrđuje način rada predsjednika države i premijera. VNS usmjerava i rad sigurnosno-obavještajne službe, provodi mjere nadzora predsjednika i premijera, određuje sredstva kojima će se rad obavljati, a sazivaju ga zajednički predsjednik i premijer.

Savjet vijeća za nacionalnu sigurnost usklađuje rad sigurnosnih službi i provodi odluke predsjednika i premijera, a njime koordinira ministar Medved.

Članovi Vijeća za nacionalnu sigurnost Foto: DNEVNIK.hr

Stup sigurnosnog sustava je Sigurnosno obavještajna agencija SOA, koja utvrđuje strategiju nacionalne sigurnosti i obrane i godišnji rad službi. Ravnatelj SOA-e mora izvještavati jednako predsjednika i premijera.

Imamo i Vojno sigurnosnu obavještajnu agenciju koja se brine samo za vojni sustav i ne može pratiti i nadzirati civile.

Koordinacija sustava domovinske sigurnosti donosi godišnji plan, ali i to mora potvrditi Vijeće za nacionalnu sigurnost. Podnosi i izvješća o stanju sigurnosti i mogućim prijetnjama te razmatra sigurnosne rizike i predlaže VNS-u rasprave o tim temama.

Tehničko tijelo je Ured za nacionalnu sigurnost koje se bavi administracijom za VNS i brine za sigurnosne certifikate, odnosno tko i kako može koristiti i pristupati tajnim dokumentima.

Zavod za sigurnost informacijskih sustava brine da država ne bude kibernetički napadnuta. U prošlogodišnjem izvješću SOA-a zabilježena su tri takva pokušaja koji su uspješno spriječeni.

Političare najviše intrigira OTC, odnosno centar u koji, temeljem sudskog naloga, dolazi broj onoga kojeg se treba pratiti. Cijeli sigurnosni aparat Hrvatsku godišnje stoji oko 400 milijuna kuna.

