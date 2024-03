Nezakonit otkaz patologu na Svetom Duhu mogao bi ih skupo stajati: Očekuje ih tužba

Zbog snimke tijela na podu bolnice izbio je skandal, a šef patologije dobio izvanredni otkaz. Deset mjeseci poslije, općinski sud kaže da je otkaz nezakonit.

"Proizlazi iz materijalnih dokaza u spisu i sud donosi zaključke o tome da je ravnateljstvo bilo obavješteno o tome. A gospodin Knežević nije imao ovlasti provoditi postupak natječaja javne nabave, u smislu da on sam proširi mrtvačnicu. On što je mogao je napravio. To je obavještavao više puta o problemima", rekao je Dominik Musulin, odvjetnik Fabijana Kneževića.

U bolnici kažu da će postupiti kako sud naloži.

"Sada moramo postupiti po sudskoj presudi, to smo na neki način i predmijevali. Nama je sljedeći korak da moramo platiti sudske troškove koji ovoga časa nisu veliki", istaknuo je Igor Alfirević, ravnatelj KB-a Sv. Duh.

Profesor Knežević je u telefonskom razgovoru kazao da se u bolnicu ne vraća. Otišao je u mirovinu.

Ekipa Dnevnika Nove TV o svemu je htjela priupitati i bivšu ravnateljicu bolnice - Anu-Mariju Šimnundić. No, no ona na pozive i poruke nije odgovarala.

Šimundić je prošle godine u srpnju dala neopozivu ostavku. Kazala je da se protiv nje vodila hajka. A baš na današnji dan prije godinu dana dobila je nagradu Grada Zagreba. Nakon što je danas dodijelio nagrade, gradonačelnik je upitan - što sad nakon ovakve pravomoćne presude? Odgovor je izbjegavao.

"Danas isključivo govorimo o nagradi Zagrepčanki godine i Međunarodnom danu žena i ženskim pravima", izjavio je Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik.

Na pitanje može li kasnije dati izjavu, odgovorio je: "Možete od drugih kolega, od mene, na nekoj drugoj prigodi, ali ne danas."

Poslali su i službeni upit u Grad. Rekli su tek da će presudu komentirati kada je prouče i ekipu Dnevnika Nove TV uputili na bolnicu.

"Bivša ravnateljica ima novi posao i nije više djelatnik naše bolnice, tako da u tom smislu sankcije naše bolnice bi bile bespredmetne", objasnio je Alfirević.

No, ova priča u sudskom smislu još nije gotova, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Ono što može, odnosno koje su posljedice nezakonite odluke to će ostvariti u sudskom postupku protiv bolnice. To znači tužba radi naknade svih plaća koje su mu uskraćene zbog toga što mu je nezakonito uskraćen radni odnos", napomenuo je Musulin.

Bolnica se opekla pa su se na odjelu patologije reorganizirali. Radi se i vikendom, ali i na proširenju kapaciteta.

"Sada imamo 14 hladnjačkih mjesta, a očekujemo kupnju još pet hladnjaka koji bi nam služili za rezervu i s time bismo podigli broj hladnjačkih mjesta na 20", kazao je Alfirević.

Trebali bi stići tijekom ove godine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



