Nastavnici upozoravaju, sindikat traži odgodu reforme: "Naša djeca će biti zakinuta na tržištu rada"

Veliko je nezadovoljstvo nastavnika oko rezanja satnice stranih jezika u reformi strukovnog obrazovanja.

"Užasnuta sam ovim prijedlogom. Naša djeca će biti zaista zakinuta. Prvenstveno tržištem rada, upisom na državnoj maturi", rekla je Iva Popovački Kramarić, profesorica engleskog i hrvatskog jezika.



Jer se reže satnica prvog stranog jezika, najčeće je to engleski. Reže se na dva sata na tjedan. Dio strukovnih škola trenutačno ima po dva na tjedan, dio tri, a neke poput hotelijersko-turističkih škola i po četiri. To će, kažu nastavnici, biti problem za državnu maturu jer viša razina traži B2 razinu znanja.



"To nam se čini jednostavno nedopustivo jer se stalno hvalimo da smo turistička zemlja, da smo tržište rada spremno za EU zajednicu",

rekao je Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama,

Tržište rada želi kadar koji govori jezike. U većini oglasa, pogotovo vezanih uz turizam i trgovinu uvjet je znanje jednog ili više stranih jezika. U Agenciji za strukovno obrazovanje kažu - strukovnjaci neće biti oštećeni.

Cijelu priču pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.

