Primorci u šoku nakon nevremena: "Apokalipsa. To u mojih 30 godina života ovdje nije bilo"

Nevrijeme je najviše štete izazvalo na području Dramlja, Jadranova i Omišlja na otoku Krku. Najviše su stradali automobili, fasade i krovovi kuća. Na terenu su djelatnici komunalnog redarstva koji popisuju štetu kako bi utvrdili postoje li elementi za proglašenje elementarne nepogode.

"Udarilo je u staklo koja su zadnja, peta vrata, to je sve polomljeno", rekao je Romeo Deša iz Omišlja i dodao da je nastala šteta od 650 eura.

Komunalna redarka općine Omišalj Žaklina Učakar ispričala je za Dnevnik Kove TV na čemu je nastala najveća šteta.

"Oštećena su najčešće vozila, fasade, razbijena su vjetrobranska stakla, prozori na kućama, aluminijska bravarija, vrata, prozori."

Ništa bolje nije bilo ni u Dramlju.

"Par minuta apokalipsa. Znači nešto čudno se događa. To u mojih 30 godina života ovdje to nije bilo. Moje stolice kvalitetne u dvorištu, to su na njima rupe kao da ih je netko bor mašinom bušio", ispričao je Dragan Visković iz Dramlja.

