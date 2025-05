Korlaet na ispitivanju zbog afere Hipodrom: Evo što je poručio na dolasku u USKOK

Tomaševićev zamjenik Luka Korlaet je prvi visoki gradski dužnosnik pozvan na ispitivanje u USKOK u svojstvu svjedoka u sklopu afere Hipodrom. Morat će dati odgovore o spornim zaštitarskim ugovorima potpisanim između Ustanove za upravljanje sportskim objektima i tvrtke Eurolex.

Istraga je pokrenuta nakon što je prije tjedan dana uhićen direktor Ustanove Kosta Kostanjević zbog isplate oko dva milijuna eura za, kako se sumnja, fiktivne zaštitarske usluge.

Kostanjević se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, a u njegovu slučaju treba biti ispitano 15 svjedoka.

"Zamjenik je dobio poziv i on će iskaz dati kao svjedok, a ne kao osumnjičenik, mislim da je to jako bitno da se razjasni" istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i dodao da će on dati iskaz kao svjedok, ako dobije poziv. Ponovio je kako je cilj DORH-a jasan.

"Ono što je cilj DORH-a je da nas sve kroz blato i kaljužu provede kako bi nam se napravila politička šteta neposredno pred izbore. Ukoliko je bilo tko iz privatnog sektora i javnog sektora ukrao novac, apsolutno mora za to odgovarati", istaknuo je.

Luku Korlata ispred USKOK-a je dočekao i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, kojem je kratko rekao kako ništa ne želi komentirati, no te da dolazi u svojstvu svjedoka u istražnom postupku.

Na upit reportera Mikića strahujete li da će ući kao svjedok, a izaći kao osumnjičenik, Korlaet je odgovorio: "Dolazim kao svjedok, vjerujem da ću i izaći kao svjedok".