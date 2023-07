Nevjerojatna priča s juga Hrvatske: Luksuzne jahte danima usidrene za - nula kuna

Privatnim zrakoplovima bogati gosti slijeću u Zračnu luku Dubrovnik, a za to vrijeme na cavtatskoj rivi čeka ih posada.

Organizirano uz posebnu dozvolu izlaze tik uz rivu - indijski kralj čelika Lakshmi Mittal i supruga ulaze u brod i plove prema svojoj luksuznoj jahti. Čeka ih 111 metara duga Alaiya vrijedna 300 milijuna dolara - na potpuno besplatnom sidrištu.

"Privatnici slete, imaju VIP servis, novi terminal i to jako dobro funkcionira. Od zračne luke do broda im treba možda 10 minuta", kaže Ivo Kralj, agent za jahte.

Abramovićeva jahta Eclipse godinama je bila stalan gost upravo u toj uvali - znala je biti usidrena i po nekoliko mjeseci. "Dok se pred Dubrovnikom i Lokrumom vez ovakvim jahtama naplaćuje i više od 1000 eura na dan u špici sezone - ovdje je ovakvo sidrenje besplatno", kaže reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Iz Općine Konavle kažu da to žele promijeniti: "U suradnji s nadležnim tijelima stvaramo pretpostavke da bi se moglo obavljati sidrenje i naravno obavljati naplata. Glavna intencija je uvesti reda oko sidrenja i zbrinjavanja otpada i svih drugih stvari", rekao je Miljenko Mikulić iz Općine Konavle.

Jer nerijetko su u Cavtatu bili svjedoci - neodgovorni agenti sami su otpad s brodova iskrcavali na kopnu. Jahte moraju zatražiti odvoz otpada.

"Nekakvih 500 do 600 eura je račun, plus izlazak kamiona, s PDV-om će to biti oko 1000 eura. Jedno pražnjenje. Koliko ih imaju to ovisi o njima i koliko gostiju imaju na jahti", kaže Pavo Arbulić iz Zelenila Konavle.

Iz Županijske lučke uprave kažu da traže najbolje rješenje po pitanju naplate sidrenja ispred Cavtata i Plata. Za to vrijeme od sidrišta ispred Dubrovnika na godinu se uprihodi i oko 100 tisuća eura.

