Kamp-kućica koja je mogla poslužiti nekoj od promrzlih obitelji da ne spava na hladnoći vratila se u Ljubuški. Petorica prijatelja iz BiH imala su najbolje namjere da pomognu unesrećenima u potresu u Petrinji, ali hrvatska birokracija i ovoga je puta bila neumoljiva.

Petorica prijatelja iz Ljubuškog htjela su donirati kamp-kućicu nekoj obitelji s potresom pogođenog područja. Pronašli su svog sunarodnjaka koji je donirao kamp-kućicu i ubrzo su krenuli s organizacijom prijevoza na petrinjsko područje. Uz privremeni smještaj za unesrećenu obitelj, prikupili su i deke, hranu, vodu, odjeću...

Iako je vlasnik kamp-kućice zametnuo papire, humanitarci iz Ljubuškog sve su unaprijed provjerili i s carinicima dogovorili na koji način mogu prijeći granicu. Rečeno im je da samo donesu broj šasije kako bi se sve provjerilo s Interpolom i da će moći prijeći granicu.

No nije bilo tako. Granicu nisu prešli, iako su pokušavali na čak tri granična prijelaza. Carinici su bili neumoljivi na graničnom prijelazu Nova Sela, Orahovje i na prijelazu Vinjani Donji, a njihova pustolovina trajala je cijelu noć.

Spasonosna vijest stigla im je u nedjelju navečer kada je Civilna zaštita objavila upute za dostavu pomoći Hrvatskoj iz inozemstva. Pozvali su organizatore dostave humanitarne pomoći da prije kretanja na put dostave svoje podatke na e-mail: occz@civilna-zastita.hr.

Momci su to i učinili i ponadali se da je njihovim mukama došao kraj. U formularu su naveli sve podatke koje je Civilna zaštita zatražila, no ni to nije pomoglo.

"Ispunili smo sve što je traženo, sve smo naveli i predvečer poslali mail, no ipak smo dobili odbijenicu. Nismo imali druge nego vratiti se u Ljubuški", rekao nam je Alen, koji je samo želio pomoći.

"Rečeno nam je da kamp-kućicu nikako ne možemo prevesti jer nema papire i nije registrirana i da carinici ne mogu odobriti prijelaz granice", dodao je Alen.

"Izgubili smo dva dana, htjeli smo ovo slobodno vrijeme i svoj godišnji odmor iskoristiti kako bismo pomogli Petrinji, no ništa od toga. Razočarani smo!" istaknuo je.

Kamp-kućica trenutačno je u Ljubuškom, no bit će vraćena vlasniku jer nema nikakva izgleda da dođe do potrebitih. Ostalu humanitarnu pomoć koju su prikupili poslat će kombijem.

Obavijest MUP-a o upućivanju humanitarne pomoći iz inozemstva potražite OVDJE.

Ministarstvo financija objavilo je i detaljne upute o carinskoj proceduri za one koji žele dostaviti pomoć iz inozemstva. Detalje potražite OVDJE.