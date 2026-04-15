Nesvakidašnja potraga u okolici Zagreba, nestao orao s neobičnim detaljem

Marijan Žižanović iz Poljane Čičke, koji stoji iza jednog od većih uzgajališta grabljivica u ovom kraju, uputio je poziv građanima da mu pomognu pronaći pitomog orla koji je odlutao prije tri dana.

Riječ je o ptici koju je lako uočiti jer na sebi ima zvonca, a s nogu joj vise dvije uzice. Vlasnik ističe da orao nije opasan za ljude, to jest neće napadati, nego će se uglavnom zadržavati na desetak metara udaljenosti od prolaznika. Marijan se uzgojem ptica grabljivica bavi već 25 godina, a kaže kako ovakvi slučajevi nisu rijetkost. I ranije se znalo dogoditi da neka ptica odleti, no do sada je svaka uspješno pronađena i vraćena, piše VGdanas.

Na njegovom imanju trenutačno se nalazi 33 ptice, od sokolova i orlova do američkih jastrebova. Riječ je o najvećem uzgajalištu takve vrste u ovom kraju.

Građani koji uoče orla sa zvoncem i uzicama na nogama mogu se javiti Marijanu Žižanoviću ili redakciji portala VGdanas putem e-maila info@vgdanas.hr ili porukom na njihovoj Facebook stranici.