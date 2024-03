"Ministre Beroš, možete li mi objasniti zašto...": Suprug nestale žene koja je pronađena bez svijesti poslao ljutitu poruku

Obitelj je tri dana proživljavala pravu dramu kada je njihova supruga imajka u petak navečer nestala i nije se javljala nikome od obitelji i prijatelja. Društvenim mrežama proširio se apel obitelji za pomoći u potrazi.

"Od jedne obične šetnje u petak poslijepodne moje supruge, došlo je do panike, neizvjesnosti i očekivanja kakvu ćemo vijest dobiti!", rekao je suprug nestale žene.

Srećom, žena je u nedjelju pronađena živa, ali bez svijesti. No, obitelj i dalje ne zna razlog njezina nestanka. To sada istražuje policija

I dok obitelj čeka odgovore na pitanja zašto je žena nestala i nije se javljala obitelji, javio se novi problem. Obitelj nije mogla do informacija o njezinu stanju nakon što je bez svijesti prevezena u KBC Zagreb.

"Ministre Beroš! Možete mi objasniti, zašto sam već 45 minuta, prvi na redu čekanja za informaciju u HMP Rebro, kako bih doznao, u kakvom mi je stanju supruga, nakon što je pronađena u besvjesnom stanju! Automat vrhunski radi i govori već 45 minuta kako sam prvi u redu čekanja! Zar nemam pravo, dobiti kratku informaciju, kako mi je supruga!", napisao je zabrinuti suprug.

"Zvao sam ih od 22 sata do pola 5 ujutro, misleći da tada nije toliko gužva. U međuvremenu sam nekoliko puta zvao, čekao i nitko se nije javio. Našao sam broj od hitne i na taj broj se javi automat i kaže mi 'prvi ste u redu čekanja'. Jutros u pola devet sam čekao 20 minuta i onda mi se javila sestra i rekla da nije ovlaštena davati informacije, nego to može doktor, a njega nema. Poludio sam. Onda me za sat vremena tek nazvala doktorica", ispričao je potreseni čovjek za DNEVNIK.hr i dodao kako je do informacija pokušao doći i preko centrale, ali ni tamo se nitko nije javljao.