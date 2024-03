VIDEO Hrabri dječak spašavao ljude tijekom krvoprolića: "Jako sam se bojao, mislio sam da će baciti granatu i na nas..."

Islam Halilov,15-godišnji srednjoškolac, postao je viralan jer je svojim brzim razmišljanjem i hrabrim postupcima pomogao evakuirati desetke posjetitelja tijekom terorističkog napada u Moskvi. U koncertnoj dvorani bio je zaposlen oko godinu dana te je radio na garderobi.

"Shvatio sam da, ako ne reagiram, neću poginuti samo ja već i mnogi drugi. Iskreno, jako sam se bojao", rekao je u intervjuu za ruske medije.

"Dok sam bio usred gomile i trčao prema vratima kako bih ih otvorio, pomislio sam da bi netko mogao sići stepenicama ili dizalom i baciti granatu na nas, ili početi pucati po nama. Hvala Bogu, to se nije dogodilo", opisao je Halilov groznu atmosferu tijekom napada.

Halilov, koji je rekao da se ne osjeća herojem, objasnio je u intervjuu da je sve osoblje obučeno kako reagirati u hitnim slučajevima.

"To je bio dio mog posla. Bolje je žrtvovati se nego dopustiti da stotine drugih ljudi umru", rekao je mladi Islam.

When the police didn't came to Crocus, a 15-year old teen who worked part-time in the mall was saving people.

His name is - oops - Islam Khalilov.



I can imagine the level of xenophobia in Moscow right now, it was beyond everything imaginable even at the "normal" time. pic.twitter.com/oVDanjfPaS