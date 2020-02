Jedan od najvećih izazova s kojima se roditelji susreću jest prehrana njihovih prinova. Iako su u početku puni elana i ideja, roditelji s vremenom počinju uviđati kako je sve što kuhaju zapravo isto, a u tome im njihovi izbirljivi mališani nimalo ne pomažu. S takvim se brigama nosi velik broj majki koje su uspjele pronaći zajednicu ljudi koja se okuplja online. Grupa na Facebooku ''Domaće kašice za bebe'' nakon osam godina djelovanja pokazala se kao zajednica koja svojim smjernicama o pravilnoj prehrani pomaže svima koji se nađu u dilemi.

Upravo je takve bitke vodila i Ivana Domislović, administratorica Domaćih kašica za bebe, trenutačno jedne od najvećih domaćih zajednica na Facebooku. Ona svojim savjetima pomaže svima onima kojima nedostaje inspiracije i novih ideja za obroke dojenčadi.

''Nakon rođenja trećeg djeteta počela sam tražiti nove ideje za kašice koje bih djetetu mogla ponuditi i na Facebooku sam pronašla grupu koja je u to vrijeme imala mali broj članova, ali je imala dobrih ideja glede namirnica za izradu jela maloj djeci, odnosno kašica. Grupa se već tada zvala Domaće kašice za bebe i pokušala sam se što više angažirati i pisati'', rekla je Ivana Domislović i dodala: ''Na to je osnivačica grupe Martina Salamon kontaktirala sa mnom i ponudila mi da budem administratorica grupe. S obzirom na to da sam bila na porodiljnom, pa sam imala nešto vremena, prihvatila sam adminstvo i zapravo smo zajedno počele pisati o prehrani.''

Ivana je po struci nutricionistica, stoga su njezine objave i komentari za majke vrlo važne, jer unatoč nevjerojatnoj brojci od 120.000 članova koje ima zajednica, većina njih grupu iščitava, a samo se one hrabrije odvaže napisati objavu.

''Tako se zapravo javljaju i prijateljstva. Započinje nekakva komunikacija i te žene koje se češće javljaju, za koje vidimo da imaju želju pomoći drugim ženama, da često odgovaraju umjesto nas, koje imaju osjećaj za te majčinske bitke, mi ih zovemo da budu admini'', rekla nam je Ivana.

Ova zajednica koja mladim majkama pruža potporu kada im je ona najpotrebnija ne djeluje samo na području Hrvatske. Članovi zajednice nalaze se diljem svijeta, od Amerike i Irske, preko Njemačke i Austrije, pa sve do naše regije, gdje majke iz susjednih zemalja lako mogu sudjelovati u raspravama, ali se i pridružiti raznim aktivnostima koje zajednica nudi.

Ivana Domislović svakodnevno pomaže majkama svojim stručnim savjetima (Foto: Nova Studio)

''Često se održavaju radionice koje obuhvaćaju pravilnu prehranu, pa smo tako virtualno izrađivale biološki fermentirano povrće koje su žene nakon radionice nudile svojoj djeci, slikale ih i pokazivale na koji način su oni reagirali na te nove namirnice, kako su prihvatili i ostalo je zapravo jedno prekrasno virtualno druženje'', kazala je Ivana.

Kolika je snaga te zajednice, govori i to što su iz nje proizašle i dvije nove grupe – ona za stariju djecu te ona za pravilnu prehranu trudnica jer pravilna ishrana djeteta počinje još dok je ono u trbuhu.

Iako zajednica daje smjernice ishrane za zdravu dojenčad koja dobro napreduje, one majke čija su djeca rođena prijevremeno ili imaju dijete koje je na određenu namirnicu alergično uvijek se mogu javiti administratoricama, koje aktivno odgovaraju i pomažu riješiti problem.

''Mislim da je zajednica idealno mjesto da dobijete podršku i potporu kada se najviše bojite, da dobijete stručni odgovor potkrijepljen znanošću ili smjernicama koje su trenutačno aktualne i da budete sigurni da radite najbolje za svoje dijete'', zaključila je Ivana.