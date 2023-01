Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Nenadom Prelogom, bivšim veleposlanikom u Južnoafričkoj Republici, o uhićenju i suđenju osmero Hrvata koje se u Zambiji tereti da su pokušali krijumčariti djecu.

Osmero hrvatskih državljana uhićenih u Zambiji zbog optužbi da su pokušali krijumčariti djecu iz Demokratske Republike Kongo u četvrtak je pušteno da se brane sa slobode.

Sud je odredio da svaki za slobodu mora položiti protuvrijednost od 1000 američkih dolara te da do kraja postupka ne smiju napustiti državu. Osim toga, za njih trebaju garantirati dvije osobe iz Ndole, grada u kojem se održava suđenje, trebali su predati putne isprave i moraju se redovito javljati policiji.

"U teoriji bi pronaći 16 ljudi koji će garantirati za njih bilo jako teško, ali u praksi imate pomoć nekoga tko tamo živi, a ondje ima i Hrvata. Dakle, nije velik problem pronaći te ljude. Pokazalo se da su ročišta relativno blizu jedno iza drugoga i prema tome sudski proces ne bi trebao dugo trajati", rekao je Nenad Prelog, bivši veleposlanik u Južnoafričkoj Republici.

"Sad je vjerojatno stvar i na Demokratskoj Republici Kongo, koja treba utvrditi jesu li neki dokumenti krivotvoreni, kako je do toga došlo i jesu li temeljem toga djeca izašla iz Konga", dodao je Prelog tijekom razgovora s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem.

Mikić ga je zatim upitao, budući da u Zambiji vrijedi anglosaksonsko pravo, koje bi za uhićene Hrvate mogle biti olakotne ili otegotne okolnosti.

"To je sustav presedana. Kada bi postojala neka ranija presuda u sličnom slučaju, bez obzira na to je li ona u korist okrivljenika ili ne, onda bi se njome mogli koristiti tužitelj ili odvjetnik. Koliko je meni poznato, to dosad nije niti spominjano, tako da nemamo presedana koji bi se u ovom slučaju mogao koristiti", objasnio je Prelog.

"Nešto što govori o namjerama ova četiri para je činjenica da su djeca dobila hrvatske dokumente. To sigurno nije napravljeno da bi se ona dalje prodavala", rekao je Prelog.

Može li Hrvatska preuzeti sudski proces?

Ključno će biti, smatra, otkriti način na koji su djeca prešla iz DR Konga u Zambiju.

"Formalno gledajući, Kongo je prije koju godinu donio propis da posvojena djeca ne mogu napuštati državu. Međutim, vidjeli smo da je i tu bilo određenih odstupanja", rekao je.

Na kraju razgovora Mikić ga je pitao može li se dogoditi da Hrvatska preuzme sudski proces ako se on oduži.

"Hipotetski da, ali ne vjerujem da bi Zambija bila zainteresirana da se takvo nešto dogodi. U slučaju da ih se u potpunosti oslobodi u Hrvatskoj, što bi uključivalo i neopravdano držanje u zatvoru, postoji mogućnost da se zambijska strana tuži", rekao je Prelog.

