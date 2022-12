Matejev otac Nenad Periš na obljetnicu nestanka svoga sina progovara u čemu pronalazi snagu, a poslao je i snažnu poruku svima onima koji su na ovom teškom putu bili uz njega i njegovu obitelj.

"U prosjeku sam dobro. Ne kao prije, rekao bih dobro, ali na drugačiji način. Puno je tu teških trenutaka, ali uz vjeru i Boga pokušavam živjeti realnost", odgovara Nenad Periš na naše pitanje kako je ovih dana.

Matej Periš je prije godinu dana, u noći s 30. na 31. prosinca nestao u Beogradu, kamo je s prijateljima otišao na doček Nove godine. Njegovo tijelo pronađeno je 18. svibnja u Dunavu, a bolnu potragu, ali i neizmjernu hrabrost i patnju ovog oca i obitelji pratila je cijela regija, koja se molila za Mateja i njegovu obitelj.

"Dogodilo se to što se dogodilo i sada kada vrtim film kao da sam osjećao da Matej ne treba ići na taj put. Govorio sam i njemu i prijateljima da zašto idu toliko daleko. I kada sve ovo gledam unatrag, da, bili su ti trenuci koji su ukazivali na nešto. Sjećam se da sam bio na kavi s njegovim prijateljima i savjetovao im da ne idu tako daleko, ali rekli su - vratit ćemo se zajedno. Inzistirao sam, ali nisam uspio i dogodilo se to što se dogodilo. I s time treba živjeti", priča Nenad.

Neizmjerna je hrabrost i dostojanstvo kojim ovaj otac progovara o cijelom tom tragičnom događaju: "Emocije su i dalje jake, ali moram živjeti i želim živjeti, jer život je dar, želim živjeti s Matejem u vjeri i istini, jer samo istina daje hrabrost i snagu".

Kaže da ga je cijeli taj tragični događaj apsolutno promijenio."Ovih sam dana obitelji objasnio zašto u javnosti ponovno govorim o svemu. Teško mi je, ali moram. Moram zahvaliti na svoj ljubavi, energiji, molitvama, porukama, pozivima svih onih ljudi, znanih i neznanih, koji su kroz ovo vrijeme i meni i mojoj obitelji pružali neizmjernu podršku i ljubav. A ta njihova ljubav, energija, zajedništvo, molitve i svi oni koji su mislili na Mateja, dali su nam ljubav i energiju na ovom putu. I iskreno im hvala na tome. I hvala im što mole za Mateja", priča Nenad.

Naglašava da je srpska policija izuzetno profesionalno obavila svoj posao, ali što je još važnije, cijelo to vrijeme imali su i tu ljudsku dimenziju. Tako da im je na tome zahvalan, kao i hrvatskoj policiji.

Prisjetio se dana kada je saznao da je Matej nestao, bio je s obitelj u Barceloni.

"Sjećam se tih sekundi, preznojio sam se, samo sam rekao - daj Bože samo da je živ. Sjećam se da sam došao u Barcelonu suditi na utakmici Barcelona - Novi Beograd i vidi ti tog apsurda, iz Barcelone sam se vratio u Novi Beograd tražiti svoga sina", priča otac.

Prije točno godinu dana regiju je ujedinila ljubav jednog oca: Kronologija nestanka Mateja Periša, koji je stradao u Beogradu

Nenad se s Matejem zadnji put telefonski čuo kada mu je sin bio na granici. "Javio sam mu da je negativan na test na koronu, rekao mi je da je sve u redu. Bio je zadovoljan, a ja sam mu kao i uvijek rekao da pazi na sebe, uvijek sam mu to govorio", priča Nenad, koji godinu dana proživljava najgoru bol i agoniju koju roditelj može doživjeti.

"Koliko god bilo teško, snagu mi daje ljubav koju dobivam od Mateja, moga sina. Ljubav od moga Boga, od svih ljudi koji su uz nas, i to je sada život Nenada Periša. Svatko ima svoj križ, ali i to je život i to moramo prihvatiti", otkriva nam u čemu pronalazi snagu.

Matej bi slavio 28. rođendan: Nenad Periš posvetio sinu emotivnu pjesmu splitskog kantautora

Pitamo ga kako bi opisao Mateja. Nakon minute šutnje, glasom punim boli, ali i ljubavi prema svome sinu Nenad je smogao snage reći: "Matej je ljubav, veliko srce za obitelj, prijatelje, za sve, možda i preveliko za ovaj svijet".