Posljednjih dana nema mirnog sna za stanovnike Vranjica kraj Splita, čije smo apele za kvalitetnijim životom već pratili u Dnevniku. Upozoravaju na novi bučni problem s kojim se susreću. Rasuto željezo u brodove se utovaruje i noću.

Količina buke za ljude koji žive na južnoj strani Vranjica je nepodnošljiva.

"Ne trebate ići daleko, dođite u Vranjic i imat ćete doživljaj - apokaliptični! Moja supruga već je počela uzimat tablete za spavanje. Problemi su ogromni, znači buka je jednostavno nesnošljiva", kaže Bruno Malbašić.

Prozvana tvrtka tvrdi da snimljeni video u kojem se čuje treska bačenog željeza ne prikazuje objektivno intenzitet buke.

"Naše radno vrijeme je od 0 do 24 sata, dok terminal za pretovar željeza radi u pravilu do 19 sati. Do produljenja rada do 23 sata posljednja četiri dana došlo je uslijed izvanredne okolnosti, odnosno kvara jedne od dizalica", odgovorili su iz tvrtke Luka. d. d.

Lučka uprava Split, koja dodjeljuje koncesiju, upućuje nas na državni inspektorat. Oni potvrđuju da je nakon prijava građana uklonjen nedostatak i da se provelo ispitivanje buke, doduše tijekom dana, koje je bilo unutar propisanih granica.

"Mi ne želimo da nitko ovdje izgubi radna mjesta, mi želimo samo da se to dovede u određene zakonske okvire i regulative", kaže Martina Grgić Vukić iz Vranjica.

Inspekcija je nadzorom utvrdila i mogućnost širenja čestica metala, te od gradova Splita i Solina zatražila daljnje postupanje.

"Ne postoje separatori, ako postoje ne koriste se filteri, bukobrana kao što vidite i vizualno nema, zaštita od pjeskarenja to bi trebalo bit pod nekakvim balunom, zatvoreno kompletno da te čestice slobodnih kristala i boje ne idu u zrak, to se ovdje ništa ne radi", ističe Grgić Vukić.

Tražili su i popis stavki koje tvrtke sukladno Zakonima trebaju ispunjavati.

"Nažalost mi nismo dobili na uvid te dokumente, i pitanje je uopće imaju li oni te dokumente. Jednostavno smo mi žrtvovani i njima je to sve normalno, nikako da stvari krenu nabolje", kaže Ivan Milišić.

Bez odgovora na prijave i vodeća regionalna ekološka udruga. Traže nadzore noću i vikendom.



"Uz to je potrebno provesti mjerenja onečišćenja zraka, kako bi se utvrdilo je li stanje u skladu s propisanim graničnim vrijednostima", kaže pravnica u udruzi "Sunce" Hajdi Biuk.

Prosvjedi, apeli i akcije, zasad su bez rezultata...

"Nakon tisuću prijava, jednostavno dolazimo do spoznaje da se možda čak više smisao pisanja tih prijava jednostavno gubi", smatra Malbašić.

Jer imaju osjećaj da su u ping pong nadmetanju među institucijama, oni ti koji uvijek gube...

