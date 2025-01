Šef Uprave Hrvatskih šuma: "Dabro izmišlja štetu, meni ga je stvarno žao. Zašto nije prijavio djela ako je znao za njih?"

U razgovoru šef Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić nije poštedio ni donedavnog ministra poljoprivrede Josipa Dabru koji je prozvao da je u Hrvatskim šumama leglo kriminala.

Donosimo razgovor reporterke Josipe Krajinović i šefa Uprave Dujića. On se na početku osvrnuo na određene nepravilnosti koje je prijavio USKOK-u i otkrio što se dogodilo u Hrvatskim šumama.

"Nije to jedna nepravilnost, svaka ona nepravilnost za koju je naša revizija i unutarnja kontrola zaključila da ima određenih potencijalnih elemenata da može biti protupravno djelo smo redovno prosljeđivali institucijama i nastavljamo tim putem", rekao je.

Spominje se drvna sirovina ostala nakon nevremena na području Spačve. Upitan je li i to sadržaj prijave, Dujić kaže da vjerojatno je.

"Najvjerojatnije, kako sam kazao, široko je to područje, nama je cilj nulta stopa kriminala i korupcije unutar Hrvatskih šuma", kaže.

"Vi ste tu primijetili da je došlo do određene štete, o kojem iznosu je riječ?", upitala je reporterka.

"Ne radi se o šteti, radi se o radnjama, koje bi mogle potencijalno biti kaznena djela", rekao je Dujić.



Nije precizirao tko je napravio te nepravilnosti.

"Sigurno te radnje nije napravila Uprava koja je prijavila. Znači, određene, ovlaštene osobe koje su trebale odraditi te poslove sukladno izvješću unutarnje revizije i kontrole, vidljivo je da nisu kvalitetno odradili te poslove", rekao je.

O kakvim je potencijalnim kaznenim djelima riječ, nije otkrio.

"Nažalost, kako sam već par puta rekao o tome ne mogu davati informacije dok traje istraga", istaknuo je.

Dodao je da Josip Dabro izmišlja štetu od 150 milijuna eura.

"Ma Dabro izmišlja štetu, meni je žao stvarno Dabre. Mogu ovdje potvrditi da je Dabro od prvog dana bio izviješćen o stanju u Hrvatskim šumama, imamo sve, pismenu korespodenciju koja je dostupna javnosti u svakom trenutku. Meni je žao da Dabro koji je raspolaga navodnom štetom 150 milijuna kuna nije našao za shodno da se nađe sa mnom i Upravom i da razgovaramo o toj šteti, ako ona postoji", rekao je.



"Da bi skrenuo pozornost s tog ozbiljnog djela neprimjerenog rukovanja vatrenim oružjem s potencijalno opasnim posljedicama je krenuo s ovom pričom napada, o šteti u Hrvatskim šumama.

Zašto taj isti gospodin Dabro kroz period dok je bio ministar nije isto napravio šta radi Uprava Hrvatskih šuma - prijavio ta djela ako je znao za ta djela, a dužan je i obvezan ne samo kao građanin nego kao i Skupština. Zašto nije prijavio tijelima, a ne sada kad se sve ovo dogodilo", naglasio je Dujić.



"Dabro je o Hrvatskim šumama razgovarao s premijerom, tražio vašu smjenu, je li vas premijer upoznao s tim?", upitala je reporterka.

"Ja i premijer smo više puta razgovarali vezano za Hrvatske šume, poslovanje, imao sam potrebe da izvijestim i premijera i sve institucije šta se događa u Hrvatskim šumama, ni u jednom trenutku nismo razgovarali da bi Dabro tražio ovo što govori, smjenu Uprave", poručio je.

Nije zabrinut za svoju funkciju

Nakon svega, Dujić nije zabrinut za svoju funkciju.

"Nimalo, zašto bi bio zabrinut, onog trenutka kad sam imenovan, svjestan sam bio isto tako da ću biti jednog dana razriješen", rekao je.



Činjenicu da je Dabro spominjao leglo kriminala u Hrvatskim šumama, naziva apsurdom.

"Pa dajte molim vas, to je apsurd, poziva se ako se dobro sjećam na razgovore po lokalnim razinama, a najvjerojatnije ti su razgovori bili uz kafu ili neka druga pića po ugostiteljskim objektima, to se tako ne radi u demokratskom društvu", rekao je Dujić.



Upitan je o kakvom se "neredu" radi u Hrvatskim šumama.

"Ma ja ne bih koristio riječ nered, trebamo znati da je ovo firma koja ima oko 8 tisuća zaposlenih, da postoje na cijelom području Republike Hrvatske, to je jasno da ima određenih problema. Moj je cilj bio da uvedemo transparentnost, prvi put u povijesti Hrvatskih šuma je javni poziv za nabavu trupaca otišao na e-savjetovanje kad sam ja postao predsjednik Uprave i to je očito nekome smetalo. Danas se vidi, vidljivo je da to nekom smeta ta transparentnost", kaže.

"Ne bih imenovao nikoga, neka institucije rade svoj posao", dodao je.

Otkrio kada su nastali problemi

Odgovorio je na pitanje zašto se dosad dodjeljuju poslovi bez javnog natječaja.

"Pazite, kad je transparentnost onda bi trebalo bit to ok za sve, ali očito su se neki našli pogođeni, koji su možda imali povlašteniji odnos prije i događa se sad šta se događa. Moj najveći problem i ove Uprave je u onom trenutku kad smo odbili prijedlog da najvrjednije visokovrijedne trupce iz spačvanske šume damo na čuvanje privatnim firmama bez ikakvih garancija i da im još platimo to čuvanje i otada su nastali problemi", kaže.

Rekao je i na koji će način riješiti taj problem.

"Mi smo riješili, mi smo većinu tih trupaca prodali na tržištu, isporučili našim poslovnim partnerima, uspjeli smo se othrvat tom pritisku i ja mislim da ćemo i u zadanom roku izvršiti sanaciju ostalih dijelova koji nemaju visokovrijednu robu", rekao je Dujić.

Kako dodaje Dnevnik Nove TV poslijepodne je DORH izvijestio da je smijenjena šefica šibenskog tužiteljstva koje je odbacilo prijavu protiv Ane Dujić u aferi Nakaze. DORH ne navodi da se smjena dogodila zbog slučaja Dujić, kažu kako su tamo otkrili određene propuste u radu.



