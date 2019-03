Dok jedni vide problem u onome što govori životna trenerica Ana Bučević i optužuju je za nadriliječništvo, ima i onih koji i pred našim kamerama tvrde da im je - pomogla. Mnogi slušaju savjete takozvanih life coacheva koji na društvenim mrežama imaju i po tisuće pratitelja. No, zašto su ljudima tako zanimljivi.

Razvela se, otišla u podstanarstvo s petero djece. Bez posla. I baš tada je Ela Culjak naletjela na Anu Bučević koja joj je, tvrdi, pomogla: ''Tu sam onda došla do tog videa kako sami kreiramo svoj život. Onda sam je počela gledati i shvatila da mi stvarno sami kreiramo svoj život.''

S optužbama da u onome što Bučević radi ima i nadriliječništva, Ela se ne slaže: ''To je od strane nekih institucija kojima ona ustvari smeta. Jer ja neću otići kod doktora po tabletu za smirenje, jer ću meditirati ili ću, ne znam, naći svoj put s kojim ću se smiriti i riješiti svoje probleme.''

Psihijatar Vladimir Gruden upozorava da nisu svi isti i ne vrijedi za sve isto. Ne vidi ništa loše u poticanju ljudi da misle pozitivno, ali kaže - postoje jako depresivni ljudi kojima treba stručna pomoć: ''To se procjenjuje individualno, a ne može se na jedan kolektivan način to - svi uzimajte sve rečenice, svi to radite i bit će te zdravi. Nekome se može, a nekima ne može pomoći. Za to mi onda imamo pomoć stručnu koja zna točno procijeniti.''

Iz godine u godinu, Hrvati troše sve više antidepresiva. U samo jednoj godini na njima je ostvaren promet od 87 i pol milijuna kuna. A sve popularnije su i knjige za samopomoć. Ali i life coachevi.

''Zato jer se i većina ljudi osjeća manje vrijednima i njima je lakše naći nekoga koji će ih voditi - Zato life coachevi, jer ljudi vole vodi me, vodi me. Tako da nisam onda odgovoran, jer ako mi ne ide nisam ja kriv nego onaj koji me vodio'', kaže Gruden.

I prije je bilo slučajeva koji su digli prašinu - jedan od njih je onaj Jadranke Škarice. Voditeljice autogenih treninga, svojevrsne metode samopomoći koju je za prijevaru optužio i boksač Željko Mavrović. Protiv nje prošle je godine podnesena kaznena prijava koja je odbačena.

Čini li država dovoljno kako bi spriječila nadriliječništvo, pitali smo ministra. ''Nadriliječništva je kroz povijest uvijek bilo, ima ga i sada. Država uvijek mora reagirati pa smo i sada reagirali'', rekao je Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

I danas smo Ani Bučević ,koja je na Facebooku odbacila sve optužbe, poslali mail. Rečeno nam je da za sada neće davati izjave.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr