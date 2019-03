Ministarstvo zdravstva će na temelju pisma psihijatra Hermana Vukušića, Ministarstvu unutarnjih poslova predati kaznenu prijavu protiv motivacijske govornice Ane Bučević zbog nadriliječništva.

Nakon što je u Ministarstvo zdravstva poznati psihijatar Herman Vukušić uputio upozorenje da provjeri ima li elemenata za kaznenu prijavu protiv motivacijske govornice Ane Bučević, ministarstvo je donijelo odluku kazneno prijaviti Bučević.

"Prijava će biti dostavljena na nadležno postupanje Ministarstvu unutarnjih poslova, s obzirom da se radi o elementima kaznenog djela sukladno odredbama Kaznenog zakona" odgovorili su na upit portala DNEVNIK.hr iz Ministarstva zdravstva.

U Ministarstvu dodaju kako je u posljednje tri godine za kazneno djelo nadrilliječnitšva, u zdravstvenoj inspekciji zaprmiljeno šest predstavki koje su dostavljene MUP-u.

Psihijatar Vukušić je kako kaže, za Anu Bučević doznao iz medija, nakon čega je istražio čime se bavi

''Išao sam pogledati o čemu je riječ i gledao njezine video uratke te shvatio da deklarirano tvrdi kako njezine metode koje se vrte oko vorteksa liječe, da čovjek ne mora uzeti terapiju, ne mora se liječiti i sve će biti u redu. To je jako opasno iz nekoliko razloga. Kao prvo jer se ona ne smije na taj način time baviti. Gospođa ima sljedbu jer metode pomažu mnogima, no u medicini i u psihologiji imamu fenomene koji to objašnjavaju, tzv. fenomen medenog mjeseca ili sveta vodica.

Čovjek kratkoročno osjeti poboljšanje, svi ti gurui potaknu ono što je u medicini dokazani placebo efekt. No to ne djeluje dugoročno. Kad žrtva nakon mjesec ili dva kad efekt splasne kaže da metoda ne djeluje, onda gurui posežu za rečenicom: Vi ste blokirani na nekoj razini, to je do vas, ne razmišljate pozitivno. Za pacijenta je to najgore što mu se može dogoditi, i žrtva ponovo postaje žrtva. Prvi put kad se razboljela, a onda kad se razočarala u nekoga tko joj je trebao pomoći'', rekao je Vukušić, pišu 24 sata.