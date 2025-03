Za Uskrs stiže koji euro više. Osječkim umirovljenicima rekordan iznos, od 60 do 120 eura. U četiri godine cenzus u Osijeku porastao je 70 posto.

Među rekorderima su i Oroslavje s 15 do 130 eura za one s najnižom mirovinom, ali i Velika Gorica, od 40 do 120 eura. Nekima su već stigle.

Uskrsnice će isplatiti više od 50 gradova i općina, neke više nego lani. Sto eura stiže Zagrepčanima s mirovinom manjom od 350 eura.

U Slavoniji je iznos uglavnom između 50 i 80 eura, ovisno o mirovini – oni s manjom dobit će više.

Neki su bili široke ruke, pa će građanima središnje Hrvatske dati i više od stotinu. Većinom će se isplaćivati za mirovine do 450 eura, ali u Sisku, primjerice, i do 850.

Pulski umirovljenici uskrsnicu će dobiti u bonovima. Veće uskrsnice najavljuju i na Kvarneru.

Koliko će dati građanima, dio Dalmacije i krajnji jug još računaju. Šibenčanima stiže od 70 do 100 eura, Splićanima po 60 eura.

Kakav god da je iznos, trebao bi se isplatiti do blagdana.

