Tko će biti novi šef SOA-e? Anušić poručio: "Ja znam što sam dogovorio"

I dok je imenovanje Tihomira Kundida za načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga prošlo bez problema, pitanje je kako će proći imenovanje šefa tajne službe. Premijer Andrej Plenković je u četvrtak rekao kako je Vlada podržala Kundida, koji je imenovan na prijedlog predsjednika republike, pa sada očekuje da i on podrži njihov prijedlog - da na čelu obavještajne agencije ostane Danijel Markić.

Sve je to, po tvrdnjama premijera, dogovoreno na sastanku Ivana Anušića i Zorana Milanovića - no Milanović je svaki dogovor po pitanju čelnog čovjeka obavještajne agencije demantirao. Evo kako je ministar Anušić objasnio gdje je došlo do šuma u komunikaciji.

"Kad govorimo o ravnatelju SOA-e, o njemu se ima vremena razgovarati, razgovarat će premijer i ministar branitelja Tomo Medved koji je zadužen za nacionalnu sigurnost", poručio je Anušić.

"Ja znam što sam razgovarao i znam koje sam zaključke donosio, na kraju krajeva na tom sastanku se o tome razgovaralo, ali kao što sam rekao, ja prepričavati sadržaje razgovora tog sastanka neću, jer to nije red i to se tako ne radi, ja znam što sam dogovorio, o čemu smo razgovarali i to je to", dodao je.

"Institucije ne smiju ni na koji način trpjeti neprirodan, nenormalan odnos koji mi imamo između predsjednika republike i predsjednika Vlade", istaknuo je Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata.

