Hvar želi promijeniti sliku turizma: "Mi smo elitna destinacija po cijenama, ali nemamo elitne goste"

Deset prekršajnih i još dvije kaznene prijave za zaštitare koji su pomagali suvlasniku Carpe Diema u sukobu.

"U događaju su sudjelovali djelatnici zaštitarske tvrtke i zaštitar u ugostiteljskom objektu zbog čega smo izvijestili Ravnateljstvo civilne zaštite koje je nadležno za provođenje nadzora nad radom zaštitara", objasnio je Jerko Kurevija, policijski službenik za odnose s javnošću.



Sukob je bio okidač građanima da potpisuju peticije i izađu na ulice.

"Mi smo svi ovdje žrtve ljudi koji tumače zakon na svoj način i koji se ponašaju onako kako njima padne na pamet", kazala je spisateljica i umjetnica Tonka Alujević.

Jasno su rekli da im je dosta. Ne samo nasilja, već i brojnih drugih problema koji se u gradu Hvaru stavljaju pod tepih godinama.

"Mi imamo svi pravo živjeti civilizirano, na civiliziran način, a ne da nas netko ponižava na razne načine, a jedan od tih načina je i buka", kaže Alujević.

Tražilo se od gradonačelnika i gradskog vijeća da se Carpe Diemu ograniči radno vrijeme. No, na jutrošnjoj sjednici gradskog vijeća do toga nije došlo.

"Ako vi kažnjavate jedan objekt, to se zove nepravda. Trebalo bi sankcionirati sve one koji proizvode i nedozvljene decibele i one koji neovlašteno koriste javnu površinu…a to bi dovelo do svođenja radnog vremena grada Hvara na 12 sati", smatra gradski vijećnik Joško Rosso.

Ipak, gradsko vijeće traži da se redovito mjeri razina dopuštene buke i da se provodi Odluka o korištenju i zakupu javnih površina koja ne dopušta postavljanje akustičnih uređaja, zvučnika i mikrofona.

"Ne bi bilo dobro da sve ove zaključke što je gradsko vijeće donijelo i sve što su ljudi molili da se promijeni da ostane samo mrtvo slovo na papiru, da se to zaboravi jer će doći ponovno do nekih sličnih problema", upozorava Alujević.

Obvezuju se u vijeću i donijeti odluke kojima će definirati novi smjer turizma.

"Mi smo trenutno elitna destinacija po cijenama, međutim nemamo elitne goste. Ove godine imamo, nažalost, po procjeni pad u prometu, u zaradi, ne po broju dolazaka, negdje između 15 i 35 posto", ističe Rosso.

Čini se da je zbog rata oko gostiju i nastao ovaj sukob.

Novinarka Dnevnika Nove TV Ana Malbaša kontaktirala je oba ugostiteljska objekta, no nitko nije htio stati pred kamere. Iz Carpe Diema su se potom ipak oglasili u podužem prioćenju za javnost.

"Spremni smo , kao i svih ovih godina, biti konstruktivni suradnici kako bismo postigli najbolje rezultate za dobrobit građana grada Hvara i njegovih gostiju. Također, pozdravljamo smirivanje napetosti kako bismo svi mi koji vrijedno radimo, mogli mirno dovršiti sezonu!", ističu iz Carpe Diema.

A bit će mirna sezona u gradu Hvaru ako se bude poštovao zakon.

