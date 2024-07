Hvarani ponovo na prosvjedu, a u priču o glasnoj glazbi malo tko vjeruje: "Ovo je meka za zaradu, a ova sezona nije plodonosna"

Hvarani su i ponedjeljak navečer bili na nogama nakon napada na vlasnika Garifula Ivana Gospodnetića i kuhara Dinka Petričevića. Demonstrirali su pred Carpe Diemom čiji je suvlasnik, Josip Ćurković, sad u istražnom zatvoru.

"Okrivljeni Josip Ćurković i obrana se sad mogu žaliti na odluku istražnog suca Županijskog suda u Splitu i rok za to je tri dana. Istražni zatvor mu je odredio na prijedlog DORH-a. Tražili su i istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, ali to je sudac odbacio obzirom da postoji jasna snimka nadzorne kamere na kojoj se sve dobro vidi. Prihvatio je dio o mogućnosti ponavljanja djela. Na ovu odluku se može žaliti i tužiteljstvo ako su nezadovoljni jer sudac nije prihvatio oba djela. Ćurković je osumnjičen za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda vlasniku i kuharu susjednog objekta", objasnila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

Otkako se dogodio incident, Hvarani su prosvjedovali dvije večeri zaredom.

"U ponedjeljak je na tom prosvjedu bila policija, a incidenti nisu zabilježeni. Nadležni tvrde da dodatne kontrole patroliraju Hvarom otkako se zbio napad, ali to nije potjeralo goste jednog ili drugog objekta. Hvar, poznat po luksuzu te visokim cijenama, skoro je pa jednako je poznat po obračunima ugostitelja. Meka je to za zaradu, a mnogi Hvarani smatraju da ova sezona i nije toliko plodonosna u odnosu na one prije pa je ovakvo ponašanje rezultat nezadovoljstva i manjka profita", zaključila je Papić.

U glasnu glazbu kao motiv napada malo tko vjeruje, a o svemu se oglasio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Tako da moj apel i poziv svim Hvaranima i svim ostalima da itekako brinu o imidžu i svoje destinacije i imidžu cijele Hrvatske. Vidim da se ta cijela situacija na Hvaru razriješila jako brzo", rekao je.

