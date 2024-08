Svečano na Pantovčaku: "Ponosna sam, ali me boli što je sve do mene došlo samo pričama"

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u petak je održao svečani prijam povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 29. obljetnice akcije Oluja.

Ratnim zapovjednicima uručit će odlikovanja, medalje i pohvale. Među njima su i dva posebna, posthumna promaknuća - brigadir Damir Tomljanović Gavran bit će promaknut u čin brigadnog generala. Promaknut će biti i Marko Babić, koji je nakon pogibije Blage Zadre, preuzeo zapovjedništvo u Borovu naselju te je uništio najviše tenkova na Trpinjskoj cesti. Bit će mudodijeljen čin generala.

"Moj tata je preminio mjesec dana prije nego što sam se ja rodila, a ja sada u njegovo ime preuzimam čin brigadnog generala i zaista sam ponosna, emocije me već sada hvataju i nemam riječi", rekla je Kristina Tomljanović, kći brigadira Damira Tomljanovića, i komenitirala kako se osjeća zbog priča o legendarnim pothvatima svoga oca: "Koliko god mi je to lijepo čuti i koliko god sam ponosna, toliko me boli što ja ništa od toga nisam doživjela, što je sve do mene došlo samo pričama."

Prijem se ove godine održava u Zagrebu, a ne u Kninu, a novinarka Dnevnika Nove TV Petra Buljan objasnila je da je razlog isključivo tehničke prirode jer na isti dan ove godine pada Sinjska alka.

"Operacija Oluja u početku se zvala operacija Kozjak 25 i to je jedna od najvećih operacija koje je Hrvatska vojska u povijesti provela za oslobođenje svog teritorija. Ona ima sve elemente da bude svjetska operacija, po načinu planiranja, izvođenja i rezultata", rekao je umirovljeni general Rahim Ademi i prisjetio se zadnjih planova za operaciju.

"Mi smo za oslobođenje Knina ratovali devet mjeseci. Bilo je tu puno operacija prije, kao što je operacija Ljeto, pa je rješavanje Knina bilo 100 posto. Ja uvijek gledam na tu operaciju kao izuzetno uspješnom, ali ni dan danas naši povjesničari i vojni analitičani nisu prostudirali tu elitnu operaciju koju je izvela Hrvatska vojska i lutaju s nekim istinama", dodao je.

