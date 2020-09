Osim hrabrosti i požrtvovnosti, Hrvatsku gorsku službu spašavanja krasi i osebujan način objavljivanja aktivnosti na društvenim mrežama. Svoje duhovite objave s Twittera, po kojima su itekako poznati, objedinili su i pretočili u izložbu.

Njihov je posao itekako ozbiljan, a javnost se trude informirati na simpatičan način. Sigurno ste barem jednom naišli na šaljivi tweet HGSS-a poput ovih:

Dragi turisti, dok boravite na hrvatskoj obali, ne podcjenjujte planine Velebit i Biokovo i nemojte ondje ići loviti Pokemone. Hvala vam, HGSS.



Što japanka sastavi, korona ne rastavi. Česi dolaze.



Dragi turisti, ljudsko biće može izdržati bez vode 3 dana. Netko je drugi to već isprobao tako da vi ne morate. Pazite na sebe i druge.



Svoje su tweetove, povodom 70. godišnjice postojanja, objedinili u izložbu. Odabrali su najkreativnije objave koje su ih učinile i komunikatorom godine, a evo tko stoji iza njih. ''Ima nas više i cura i dečkiju i svi to skupa smišljamo dakle mi smo jedna mala kuhinjica u koju stavljamo različite začine i svak nešto dodaje i tako nastaje zanimljiv tweet'', objašnjava Jadran Kapović, pročelnik komisije za informiranje i analitiku HGSS-a.



Humor je kažu mamac za pozornost, a najvažnije od svega je prenijeti važnu poruku. Ideje se nameću same jer tweetovi su reakcije na terenske akcije.



Dok stoji kraj jednog od tweetova koji na šaljiv način opisuje recept za omlet s gljivama, Kapović poručuje kako su ''jedno te istu osobu tražili u jednom danu dva puta u razmaku od tri sata, dakle sigurno je u gljivama nešto bilo čudno ako vas GSS spavašava dvaput u istom danu.

Neki su zaljubljenici u gljive, a drugi u planinarenje u japankama. Upravo je tweet o japankama bio jedan od prvih. Najdraže im je teško izdvojiti.

''Ima ovdje ekipica to je rescue spašavanje s Divljih voda taman oko Božića, stvorili su jelku u toj vodi. Pa imamo tu magarca, najbolje offroad prijevozno sredstvo na svijetu, a i ovaj naš defender nije loš'', kaže Marije Polimac, spašavateljica stanice Koprivnica.



Koji je vama omiljeni tweet, možete odlučiti do 25. rujna dokad traje izložba.