Nazove li vas policijac i želi s vama pričati na engleskom ili vam se javi automatizirana poruka - odmah prekinite razgovor

Ova vrsta prijevara od ponedjeljka se intenzivnije pojavljuje i na području Splitsko-dalmatinske županije.

"Jutros smo zaprimili nekoliko dojava građana kako su zaprimili pozive koji započinju automatiziranom porukom - your ID has been used in criminal activity and there is active arrest warrant, press 1 to talk to an agent", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Prilikom dolaznog poziva pokazuje se hrvatski broj, a osobe komuniciraju na engleskom jeziku.

Prevaranti građane uvjeravaju da im je kompromitirana ili istekla osobna iskaznica te ih usmjeravaju na javljanje jednom od operatera ili agenata.

Nakon što se pritisne broj 1, javlja se osoba koja se na engleskom jeziku predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije.

Ovakav tip prijevare se koristi za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava.

Policija savjetuje građane: