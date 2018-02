Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Davidu Komšiću za ubojstvo bivše djevojke Kristine Krupljan, koju je nožem izbo 88 puta.

Iva Komšić, sestra Davida Komšića (20), i danas je iskoristila zakonsku blagodat te odbila svjedočiti. Ali na klupu za svjedoke sjela je njegova sestrična.

''David me nazvao drhtavim glasom da dođem do njega. Moj dečko je otišao po njega. David je plakao je i povraćao u autu. Odmah je ušao u WC, bio je izvan sebe i vikao samo: 'Vozi me kući!' Vidjela sam krv, ali sam mislila da se potukao, presvukao se u WC-u u trenirku mog dečka'', posvjedočila je sestrična Mia Perić o trenucima koji su uslijedili nakon ubojstva dodavši da se ne sjeća je li čistu odjeću ponudila ona ili ju je David sam tražio.

Nakon toga je zamjenica Županijskog državnog odvjetnika pročitala dio njezina iskaza u kojem je navela da je David od njezina dečka tražio majicu i trenirku da se presvuče.

Objasnila je da je njezin dečko krvavu odjeću bacio u kontejner preko puta kuće te joj je to tek kasnije rekao. Da se u trenucima prije toga dogodilo ubojstvo, saznala je, kaže, tek nakon što se Davidov tata vratio s razgovora u policiji.

''Nikada nisam čula niti vidjela da je David prijetio Kristini'', kazala je Mia. Na pitanje o Kristininoj trudnoći, Mia kaže da je žrtva već i prije govorila da je trudna iako to nije bila. David joj se, napominje, rijetko povjeravao.