Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Lipovac i naplatne postaje Lipovac, u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine 60 km na sat, izvijesti je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski, a uz kišu povremeno pada susnježica i snijeg. Na cestama u Gorskom kotaru mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega.

U priobalju puše jak vjetar. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni te poledica. Zbog vjetra na A7 između čvorova Draga i Šmrika i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja (DC8) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine državne, županijske i lokalne ceste u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Na graničnim prijelazima Bajakovo (Batrovci) i Tovarnik (Šid) na izlazui su višesatna čekanja za teretna vozila.

Trajektna linija 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ uspostaviti će se u 16 sati s polaskom iz Dubrovnika.

Meteoalarm

U subotu je za regiju Kvarner i Kvarnerić, kao i za Velebitski kanal izdan narančasti meteoalarm. Za Riječku, Zapadnu obalu Rijeke, Sjevernu i Srednju Dalmaciju izdan je žuti meteoalarm. Ostali dijelovi zemlje su u zelenom.

Meteoalarm za subotu (Foto: DHMZ)

U Gorskom kotaru kroz dan u subotu može pasti do 10 centimetara, u Zagorju do 5, a i u okolici Zagreba moguće je 1 do 3 centimetra snijega. Zatim, poslijepodne i navečer ide stabilizacija i razvedravanje pa će nedjelja u cijeloj zemlji biti sunčanija, ali hladna.

