Gužve na autocesti stvorile su se i danas s obzirom na to da su današnji praznik mnogi iskoristili za odlazak na more.

Današnji praznik mnogi su iskoristili za odlazak na more, stvorile su se i gužve na autocestama. O situaciji u prometu izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak koja se javila iz sjedišta HAK-a.

"Trenutno nema nekakvih kilometarskih kolona, ali bilo je čekanja danas tijekom dana. Mnogi su putovali sinoć. Neki su uz stari godišnji na odmoru od prošlog produženog vikenda", izvijestila je Bolšec Oblak.

O stanju na cesti za Dnevnik Nove TV govorila je Ivana Mišlov iz Hrvatskog autokluba.

"Trenutno nema čekanja. Na svu sreću, gužve koje su bile su protekle u prijepodnevnim satima. Imamo, nažalost, jednu prometnu nesreću u Tučepima te se promet odvija jednim trakom, otežano", izvijestila je Mišlov.

Osvrnuvši se na stanje na autocesti tijekom današnjeg dana, Mišlov je kazala kako se jedna prometna nesreća dogodila odmah nakon naplatne postaje Lučko i to u jutarnjim satima.

"Što se tiče autoceste Rijeka-Zagreb došlo je do poteškoća zbog radova koji su dionici od devetog do 14. kilometra što uključuje i tunel Veliki Gložac. Naravno da se pred tunelima promet dodatno usporava. Bila je velika količina vozila što je i bilo za očekivati. Uz to, došlo je i do kvara vozila, što je dodatno otežalo. Bio je problem i vučnim službama doći do vozila", pojasnila je Mišlov za Dnevnik Nove TV.

Prvi udarni vikend, kaže Mišlov, trebao bi biti 1. srpnja.

"Svakako očekujemo da će biti pojačan promet i u smjeru mora, ali i u smjeru prema unutrašnjosti. Petak i subota prema moru, nedjelja poslijepodne prema unutrašnjosti, što uključuje i granične prijelaze sa Slovenijom, osobito Istra i riječki dio te Macelj i Bregana", pojasnila je

"U svakom slučaju uvijek je dobro pratiti prometnu prognozu i pridržavati se toga kako bi stigli na svoje odredište na vrijeme, ali i sigurno", zaključila je Bolšec Oblak.

