Nema kraja sagi u bolnici Srebrnjak. Iako su već dvije inspekcije pokazale da nije bilo nezakonitih radnji, Ministarstvo zdravstva i dalje šuti i novinarima na ovu temu šalje frizirana izvješća.

Nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva pokazuje da nije bilo nadriliječništva na Srebrnjaku. Iz Ministarstva šalju odgovor u kojem kažu da su naredili otklanjanje nepravilnosti.

"Nakon obavljenog nadzora, u skladu sa svojim ovlastima, zdravstvena inspekcija Ministarstva donijela je rješenje kojim je naređeno otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, a koje je upućeno Dječjoj Bolnici Srebrnjak", rekli su.

Upitali smo koje su to nepravilnosti, ali nismo dobili odgovor. Odgovor je zato dao smijenjeni ravnatelj doktor Nogalo. Jedine nepravilnosti koje su utvrđene odnose se na Upravno vijeće bolnice - što jasno piše i u nalazu inspekcije.

"Cijela priča se svodi na to da upravno vijeće koje je imalo zadatak uskladiti se po broju i uskladiti se po Statutu, to nije rješilo. I to je to priopćenje. To su te nepravilnosti. Ne od strane bolnice, nego od strane upravnog vijeća“, objasnio je smijenjeni ravnatelj Boro Nogalo.



Odlučili smo isto priupitati i Anu Stavljenić Rukavinu, ali neuspješno. Nešto pričljviji, ali ništa puno jasniji nije ni resorni ministar.

"Inspekcija je utvrdila da statut treba uskladiti s zakonom. To je jedan formalni propust, a sve ostalo ostavimo tijelima da analiziraju“, rekao je Milan Kujundžić.

Ova nedorečenost šteti i pacijentima. U strahu su jer ne znaju što se točno događa s bolnicom. Iz udruge za zaštitu pacijenata traže od resornog ministra da se hitno izjasni.

"Od jednog ministra ne očekujem da klima glavom već da kaže je li inspkecija nešto utvrdila ili nije“, odlučna je Marina Novaković Matanić iz Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata Dignitas.

U međuvremenu, u bolnici se ne skupljaju samo potpisi podrške već i potpisi za podizanje kolektivne tužbe za klevetu.

"Protiv osoba koje su takve klevete rekli na račun bolnice bez ikakvih argumenata. Kod nas nema straha. Svi smo zajedno. Stvarno smo jedna obitelj“, kaže Davor Plavec, pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i nadzora.

Obitelj koja očito neće tako lako odustati od svog ravnatelja jer kao vrijeme teče, svi su mišljenja da su grad i država šapu stavili na ovu malu bolnicu zbog privlačne lokacije.

