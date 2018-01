Ukidanje naplate kroz tunel Sveti Ilija u Imotskoj krajini otvorilo je Pandorinu kutiju. Nakon Primoraca koji žele besplatan Krčki most za sve, Istrana koji bi besplatan prolaz kroz tunel Učku, javili su se i stanovnici Sisačko-moslavačke županije, koji bi izbjegli naplatu cestarine na dionici od Zagreba do Lekenika. Ustavni stručnjaci smatraju da pravila moraju biti jednaka za sve, a nadležno Ministarstvo poručuje kako bi izbjegavanje naplate cestarine bilo protuzakonito.

Dionicu autoceste od Zagreba do Lekenika stanovnici Sisačko-moslavačke županije najradije ne bi plaćali. Duga je 11,2 kilometra, a cestarina u jednom smjeru iznosi 10 kuna.

Inicijativu je službeno pokrenuo nezavisni gradski vijećnik Vladimir Čavrak. Ako je Vlada ukinula tunelarinu kroz Svetog Iliju, traži isti tretmam.

"Građani se iseljavaju, a Vlada donosi odluke u kojima na nas zaboravlja. U velikom broju naselja nemate niti asfalta, WC-a, vode, struje", kaže Čavrak.

I dok žitelji ovog kraja traže ukidanje cestarine, upravo kroz cestarinu i svaku litru goriva hrvatski građani plaćaju kredite kojima su izgrađene hrvatske autoceste. Dionica između Zagreba i Lekenika jedna je od najskupljih ikada. Kilometar ove autoceste stoji nevjerojatnih 100 milijuna kuna, a autocesta nikada nije dovršena do kraja.

Na drugom kraju, gdje treba biti nastavak prema Sisku, stoji šuma. No, autoceste svi plaćamo, pa tako cestarina za dionicu od Zagreba do Splita stoji 181 kunu. S istog polazišta do Osijeka 122 kune, Rijeke 70 kuna, Varaždina 28 kuna. Krčki most stoji nas 35 kuna, a prolaz tunelom Učka, do prvog izlaza Vranja, naplaćuje se 30 kuna.

Pandorinu kutiju otvorilo je ukidanje tunelarine kroz Svetog Iliju. Lokalni čelnici sada traže i ukidanje naplate prelaska preko Krčkog mosta, i kroz Tunel Učku.

Ustavni stručnjak Mato Palić smatra kako je moguće ukinuti plaćanje cestarine onima koji žive u slabo razvijenim županijama, ali onda pravila moraju biti jednaka za sve.

"Onda bi se ista stvar morala dogoditi i u odnosu na one druge županije koje imaju sličan ili nizak standard, kvalitetu života po ekonomskim pokazateljima. Jer kad bi se to učinilo samo za jednu, a ne i za neke druge koji se nalaze u takvoj situaciji, onda se bi radilo o diskriminaciji", kaže Palić.

Iz Ministarstva prometa Siščanima poručuju kako su tunelarinu za Svetog Iliju ukinuli kako bi potaknuli gospodarsku aktivnost u tom kraju. Ukidanje cestarine, po zakonu, kažu, nije moguće.

"Zakon o cestama propisuje uvođenje naplate cestarine na autocestama, dok se korištenje drugih državnih cesta, osim eventualno kao izuzetak za pojedine objekte na državnoj cesti, ne naplaćuje. S tog aspekta nije usporedivo govoriti o naplati cestarine na autocesti A11 Zagreb-Sisak i naplati korištenja tunela Sveti Ilija ili mosta Krk, a koji su objekti na državnim cestama. K tome, treba imati u vidu da su stanovnici Krka oslobođeni plaćanja mostarine", priopćili su iz Ministarstva prometa.

Prijedlog vijećnika Čavraka podržava i Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, koji nam je poručio da će ideju o besplatnoj autocesti do Lekenika uputiti i Vladi.