Nakon što je ukinuta tunelarina za prolazak kroz Svetog Iliju, pojavili se prijedlozi da se ukine i plaćanje Krčkog mosta.

Doći s kopna na Krk košta 35 kuna. Cijena je to mostarine za osobne automobile. Otočani mostarinu ne plaćaju, što žele i ostali gosti otoka. A političari kažu da se most isplatio, i to još 1990. godine.

"Smatramo da Krčki most, kao jedini most u Hrvatskoj koji se naplaćuje, treba biti oslobođen plaćanja mostarine", rekla je Ines Strenja Linić, saborska zastupnica MOST-a.

Krčki most održava HAC, koji i naplaćuje prolaz. U HAC-u kažu da ga nagriza morska sol pa je održavanje skupo.

"Održavanje objekta je puno jeftinije od ukupnih godišnjih prihoda koji se mostom ostvaruju", rekao je Dario Vasilić, gradonačelnik Krka.

Godišnji prihodi kreću se oko 50 milijuna kuna dok održavanje stoji između 10 i 15 milijuna.

"Nakon što je Vlada ukinula cestarinu za tunel Sveti Ilija te isto tako najavila da neće biti naplate Pelješkog mosta, mislim da je sasvim logično da se naplata prelaska Krčkog mosta", rekao je Zlatko Komadina, župan Primorsko goranski.

O prijedlogu Vladi za ukidanje mostarine raspravljat će se na idućoj sjednici županijske skupštine.

"Mi razmatramo sve mogućnosti pružanja pomoći lokalnom stanovništvu, to jest razmatramo hoćemo li smanjiti cestarinu ili ju ukinuti", rekao je Oleg Butković, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Krčkim mostom prođe oko deset tisuća vozila na dan, a tijekom vrhunca sezone taj se broj popne i do 35 tisuća.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr