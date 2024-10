Nakon toplijih dana ponovno dolaze obilnije oborine. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U naše će krajeve do petka s juga pritjecati topao i povremeno vrlo vlažan zrak, a s njim i oborine, osobito na Jadranu. Tijekom večeri i noći naše će krajeve prolazno zahvatiti atmosferska fronta s kojom će stizati kišni i grmljavinski oblaci i to najviše na Jadran i u gorsko područje. Nove, ponegdje i obilne oborine - stižu nam opet u drugom dijelu četvrtka.

U srijedu u noći i ujutro većinom oblačno s kišom, osobito na Jadranu i u predjelima uz Jadran gdje će ponegdje biti izraženih pljuskova i grmljavine i obilne oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni u gorju mjestimice i jak s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno do jako jugo još u noći ponegdje uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak. Razmjerno toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 25 stupnjeva. Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz najviše sunca poslijepodne. Vjetar slab do umjeren s juga i jugozapada. Bit će iznadprosječno toplo, ponegdje i do 26 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, uglavnom prijepodne još mjestimice kiša. Zatim sunčana razdoblja, premda još ponegdje može pasti malo kiše i to prije svega na širem riječkom području. Vjetar umjeren do jak južni i jugozapadni, navečer u okretanju na jugo. Najviša temperatura od 17 u gorju do 23 na moru. U Dalmaciji tijekom prijepodnevna postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

U unutrašnjosti u prvom dijelu četvrtka barem djelomice sunčano, a zatim sa zapada ponovno kiša i pljuskovi. U gorskom području ponegdje i obilnija oborina. U petak postupno razvedravanje, pa će subota biti većinom sunčana, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. U četvrtak vjetrovito uz umjeren, u višim predjelima jak na udare i olujan jugozapadnjak. Vjetar će u petak okrenuti na sjeveri smjer, za vikend i oslabjeti, a temperatura osjetno pasti.

I na Jadranu te predjelima uz Jadran u drugom dijelu četvrtka jače naoblačenje uz kišu te izraženije pljuskove i grmljavinu, ponegdje i obilniju oborinu. U petak postupno razvedravanje, pa će i ovdje subota biti većinom sunčana. U četvrtak umjereno i jako jugo, prema otvorenom moru i s olujnim udarima. Od petka sjeverozapadnjak i bura, mjestimice umjerena, pod Velebitom u petak u noći i ujutro prolazno i jaka. Temperatura u postupnom padu

Za vikend posvuda će prevladavati sunčano, ujutro u unutrašnjosti s ponegdje kratkotrajnom maglom. Vjetar većinom slab. U nedjelju ponovno malo toplije.

Pročitajte i ovo Tko bi rekao... Jeste li znali da u autu postoji ovaj skriveni gumb? Može vam spasiti život

Pročitajte i ovo objavljeno tko je krivac Stigle reakcije na dokument o istrazi tragedije pomoraca Jadrolinije: "Ne mogu garantirati..."