Smrt koja je otvorila Pandorinu kutiju: "Mi djecu dajemo u sustav s punim povjerenjem, a dobivamo ih u mrtvačkim sanducima"

Tragični slučaj gušenja dječaka potresao je cijelu zemlju, a posebno roditelje djece s teškoćama koje okuplja udruga Sjena.

"Mi smo počeli djecu davati s punim povjerenjem u sustav, sustavu, državi, a djecu dobivamo u mrtvačkim sanducima. Mislim da sam ovime sve rekla", poručila je Suzana Rešetar, predsjednica udruge Sjena.

Sustav je neodrživ, jasni su u sindikatu. I na to kažu upozoravaju godinama.



"Sustav koji je tako deficitaran i u kojem jedan radnik radi na tri radna mjesta su sve pogreške i propusti mogući. I mi na to upozoravamo godinama i tu Ministarstvo mora preuzeti dio odgovornosti", rekla je predsjednica Sindikata zaposlenih u socijalnoj skrbi Jadranka Dimić.



Svih stručnih profila nedostaje, upozorava. I socijalnih radnika, psihologa, logopeda, defektologa, kao i medicinskih djelatnika - od sestara do njegovatelja.



"Primjerice Ličko-senjska županija, jedan dom za starije i nemoćne Gospić - rade dvije, tri njegovateljice na 180 korisnika, jedna medicinska sestra. To je nešto što je nedopustivo", ističe.

Dnevnik Nove TV je upitao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike koliko točno ljudi nedostaje u Centru u kojem se dogodio tragičan slučaj, a odgovor nisu dobili. Pitali su i Zavod za socijalni rad koliko ukupno zaposlenika nedostaje u sustavu i kojih struka. To nisu rekli, ali su rekli da imaju 2751 zaposlenog te da je nedavno gotov natječaj po kojem će zaposliti još 92 ljudi. Sindikat ima procjenu za cijeli sustav.

"Prema našem zadnjem istraživanju, u sustavu nedostaje oko 700 stručnih radnika, to je blizu jedne desetine zaposlenih u sustavu", rekla je Dimić.

U Komori socijalnih radnika upozoravaju na još jednu stvar. "Da će nam i postojeći ljudi u ovakvim situacijama puknuti po šavovima jer ne mogu izdržati tu potkapacitiranost. Ne mogu na taj broj ljudi. Koliko je to dugoročno održivo, ja ne znam, teško je procjenjivati", poručio je predsjednik hrvatske komore socijalnih radnika Domagoj Kronstein.

Natječaji se raspisuju, ali problem je što se na dio njih nitko ne javlja.

U Komori kažu da nije sve u novcu, velika je i opterećenost.

"Ako imate 15 slučajeva nasilja u obitelji koja su se dogodila taj dan, a nemate dovoljan broj ljudi koji će otići na teren i vidjeti što se zapravo u tim obiteljima dogodilo, vi riskirate, jel' tako", zapitao je Kronstein.

I dodaje da svi trebaju sjesti za stol i vidjeti što se može napraviti. Resorni ministar Marin Piletić ponavlja da su utvrđeni propusti u samom Centru i iznosi brojke oko zapošljavanja: "590 radnika više u odnosu na kraj 2022. godine i takvim tempom nastavljamo."

Uz cijeli slučaj, buru u javnosti izazvao je i ovaj dio izjave državne tajnice..."Kako smo sam slučaj doživjeli kao jedan od uobičajenih slučajeva, naime događa se da u našim ustanovama korisnici preminu", rekla je Marija Pletikosa.

Ministar je brani: "Riječ je o jednoj nespretnoj izjavi državne tajnice. Državna tajnica Pletikosa bila je ravnateljica jedne slične ustanove i očito da nije u tom trenutku bila svjesna kako će javnost prihvatiti tu njezinu izjavu".

Za udrugu Sjena neobranjivo. Pisali su premijeru Andreju Plenkoviću. "Mi smo pozvali da se gospođu Pletikosu razriješi s te funkcije jer umanjivanje smrti djeteta ovakvim izjavama je prestrašno", rekla je Rešetar.



Udruga za promicanje inkluzije apelira na DORH radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog slučaja. Ističu - ovo mora biti poziv na temeljitu reformu sustava.

