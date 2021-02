Još se jedna žrtva seksualnog nasilja pridružila brojnim ženama koje u proteklim tjednima istupaju u javnost sa svojim iskustvima. Ispričala je da ju je muškarac silovao te zatim tjerao da pobaci. Ona je rodila, a on je zatim želio kontakt s djetetom. Ona mu to nije dopustila, ali su joj dijete oduzeli i dali ga njemu.

Žena čije je dijete na koncu završilo u skrbi njezina silovatelja danas ima 42 godine, fakultetski je obrazovana i zaposlena. Živi u obiteljskoj kući s roditeljima na području Zadra.

"U studenom 2010. godine pretrpjela sam silovanje. Muškarac je bio iz drugog grada. Nismo bili u vezi, bilo je to tek kratko poznanstvo. Te nedjelje bio je na proputovanju kroz Zadar i dogovorili smo se da ga pričekam u svom naselju, a potom smo se njegovim automobilom trebali odvesti do benzinske pumpe na kojoj je bio kafić i popiti kavu", rekla je, piše Jutarnji list.

"Kad je pored pumpe prošao bez zaustavljanja, počeo me hvatati strah. Odvezao nas je nekoliko kilometara dalje na osamu i silovao me u automobilu. Pet tjedna kasnije ustanovila sam da sam trudna. Rođena sam u obitelji vjernika i sama sam praktična vjernica. Odlučila sam to dijete roditi", dodala je.

Također je rekla da ju je tijekom cijele trudnoće tražio da pobaci.

"Govorio mi je da će od djeteta napraviti uličara, davati mu alkohol, da će uništiti i njega i mene. Dva mjeseca prije djetetova rođenja banuo je bez najave u našu obiteljsku kuću, vikao i udario glavom o zid, što me uplašilo pa sam izjurila van. Sustigao me na stepenicama i uhvatio za ramena. Pala sam niz stepenice i prokrvarila. Posjetio me i u rodilištu i rekao da ga se nikada neću riješiti. Bila sam u silnom strahu da će nešto napraviti djetetu i meni", rekla je.

Međutim, pet mjeseci nakon djetetova rođenja otac je od Općinskog suda u Zadru zatražio da mu se omogući viđanje djeteta. Bio je to početak mučnog sudskog spora oko skrbništva nad djetetom koji će uz niz dramatičnih obrata i proturječnih psihološko-psihijatrijskih nalaza i mišljenja potrajati šest godina.

Postupak o skrbništvu nad djetetom okončan je u jesen 2017. presudom zadarskog Županijskog suda koja je šokirala majku, ali i dijete. Dječak je nakon šest godina zajedničkog života s majkom, bakom, djedom i ujakom presudom dodijeljen ocu, a njoj je ostavljen rok od 15 dana da mu ga preda. Kada to nije učinila u predviđenom roku, u veljači 2018. policija joj je prisilno oduzela dijete i predala ga ocu, u drugu, nepoznatu obitelj, u nepoznat grad, piše Jutarnji.

Majci je određeno pravo da ga vidi jednom tjedno na dva sata, i to uz nadzor Centra za socijalnu skrb. Vrhovni je sud odbio njezin zahtjev za revizijom presude, a Ustavni joj je sud odbio tužbu.

Nade još polaže u Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu pred kojim je zbog oduzimanja djeteta tužila državu.