Korisnici mjere roditelj odgojitelj najavili su za subotu novi prosvjed pred zagrebačkom Gradskom upravom, unatoč današnjem sastanku sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

"Imali smo konstruktivnu raspravu, trajala je oko dva sata. Mi smo njemu iznijeli svoje stavove, a on je nama iznio svoje. Međutim, nije došlo do nikakvih promjena u tome", izjavio je novinarima odvjetnik udruge HURO Marko Fak, nakon sastanka s gradonačelnikom Tomaševićem.

Rekao je da su predstavnici roditelja odgojitelja predložili gradonačelniku da povuče prijedlog odluke iz procedure, da ne ide na sjednicu Gradske skupštine u prosincu te da se napravi temeljita analiza i eventualno formira radna skupina u kojoj bi sudjelovali njihovi predstavnici.

"Međutim, to je zasada odbijeno. Ali, ja se nadam da će se dijalog s gradonačelnikom nastaviti", rekao je Fak i dodao da zasada nisu još dobili nikakav drugi termin sastanka.

Istaknuo je da su gradonačelniku Tomaševiću prenijeli stajalište da definitivno ima pravo kreirati gradsku demografsku politiku u mandatu u kojem je izabran, međutim, da stečena prava, prava onih korisnika koja se već po toj postojećoj odluci primjenjuju, mora poštovati.

"To su legitimna očekivanja ljudi koji su živote ravnali prema toj mjeri i ta mjera se mora poštovati do kraja, a za buduće korisnike, naravno, ima mandat to promijeniti, ako smatra da ta mjera nije dobra", ustvrdio je odvjetnik Fak.

"Prosvjedi se nastavljaju i sve naše planirane aktivnosti, to je 100 posto", poručila je osnivačica Inicijative "Djeca su budućnost" Ljiljana Dragić. Najavila je prosvjed u subotu u 17 sati ispred Gradske uprave.

Rekla je i da se tužbe još ne pokreću, dok god nova odluka koju su gradske vlasti dale na javno savjetovanje, ne stupi na snagu.

Predsjednica udruge HURO Ana Marija Berbić Lacko istaknula je da udruga HURO i dalje inzistira na povlačenju tog nacrta prijedloga odluke sa sjednice Gradske skupštine te na izradi ozbiljne stručne dubinske analize s kvalitetnim zaključcima, u koju moraju biti uključeni demografi, ekonomisti, socijalni pedagozi, ginekolozi...da bi gradska vlast mogla dalje reagirati.

Rekla je da su im na to Gradske uprave odgovorili da su analizu napravili, ali da su oni rekli kako "nisu dovoljno stručne osobe uključene u takvu zahtjevnu studiju".

Demograf Stjepan Šterc, koji je također u izaslanstvu roditelja odgojitelja bio na sastanku, rekao je da je "očekivao opušteniju atmosferu" i da je predstavnike gradske vlasti upitao jesu li uopće procijenili koliko će se ljudi nakon takve odluke iseliti iz Hrvatske i što će to značiti za održavanje sustava.

"Još sam im rekao - vaše će sutra mirovine osiguravati upravo ta djeca", dodao je Šterc i naveo kako je predložio da razgovaraju s državnim vrhom jer se naknade za roditelje odgojitelje oporezuje. Smatra da bi se takva mjera trebala primjenjivati u cijeloj državi.

"Kad analizirate zagrebački i državni proračun ostajete zaprepašteni koliko ima iracionalnih stavaka u tim proračunima, koje su, kad to uspoređujete s djecom, bitno manje važne nego ova mjera", istaknuo je.

Tijekom sastanka pred Gradskom upravom ponovno je bila skupina roditelja odgojitelja s transparentima, a neki od njih doveli su i djecu.

U Zagrebu roditelji odgojitelji imaju 20.000 djece, a korisnika te odluke je 5800.

Do 4. prosinca u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, prema kojoj će se novčana pomoć unutar mjere roditelj odgojitelj smanjiti sa 65 posto bruto prosječne zagrebačke plaće na tisuću kuna mjesečno i skratiti do sedme godine života djeteta. Nova gradska vlast istaknula je kako je mjera bila neodrživa za proračun, a njezin demografski učinak malen, odnosno dvojben.