Branitelji su iselili iz zagrebačkog Ureda za branitelje. U srijedu su iz svojih prostorija iznijeli brojne plakete, a porukom zahvale obratio se i sada bivši pročelnik Ureda Miodrag Demo.

U srijedu su ispražnjene prostorije Ureda za branitelje u Zagrebu. To je jedan od 11 ureda koje je gradonačelnik Tomislav Tomašević odlučio ugasiti.

Videoporukom se braniteljima i njihovim obiteljima obratio i pročelnik Ureda Miodrag Demo.

''Dok sam obnašao dužnost voditelja Ureda branitelja Grada Zagreba nastojao sam s vama prepoznati i riješiti mnogobrojne probleme s kojima se branitelji i njihove obitelji susreću nakon Domovinskog rata. Ti problemi nisu mali, ali su često na margini i za koje se obično čuje tek kada se nešto loše dogodi. Nadam se da nova gradska uprava ima plan i viziju kako i dalje intenzivno skrbiti o braniteljima'', kazao je.

Pripadnici postrojbe ''Tigrova'' iznijeli su iz Demina Ureda brojne zahvalnice i plakete. Među njima je i Ivan Bošnjak koji je za Dnevnik Nove TV kazao da ''novoizabranoj vlasti još treba vremena''.

''Oni se još i snalaze i nemaju baš doticaj s braniteljskom populacijom i njihovim problemima. Normalno da naše sve prijatelje to pogodi, ali doživjeli smo i puno gore pa idemo dalje. Nema predaje'', rekao je.

''To je 20 godina rada i truda. A znamo da uvijek dođe metla… Nitko nema sentimenta prema ljudima koji se tako žrtvuju. Nije to prvi put, to je tako stalno u našoj povijesti'', kaže Bošnjak o Miodragu Demi.