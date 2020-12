Nakon prve sjednice Ekonomskog savjeta, Zoran Milanović daje izjave.

Završila je prva sjednica Ekonomskog savjeta. Velibor Mačkić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju rekao je su pobrojali sve nedostatke hrvatske ekonomije.

Zoran Milanović rekao da to nije znanstveno vijeće, ali da je riječ o ljudima koji o materiji znaju, svi su doktori ekonomije i stručnjaci za određeno područje.

"Ovo nije konkurencija Vladi, a kamoli da pakosti Vladi. U manje od godinu dana, nisam nikada napadao Vladu oko ekonomske politike. Da mi nešto strahovito smeta, ja bih to rekao. S obzirom na tešku situaciju, to bi bilo prljavo", rekao je na pitanje je li ovo neki paralelizam.

"Hrvatska ima na današnji dan, po sustavu fiskalizacije, ako smijem biti posesivan, to je moj sustav iz 2013., 85 posto vrijednosti izdanih računa, 15 posto nego na dan prošli godine. Naš gospodarski pad bit će jedan od najvećih padova u EU. To su činjenice koje, ako ništa, tjeraju na razmišljanje i akciju", kazao je.

Na pitanje jesu li zahtjevi sa snižavanjem PDV-a opravdani i što je s porezom na nekretnine koji nekoliko vlada nije uspjelo uvesti.

"Porez na nekretnine je ogroman zalogaj jer postoji mnogo modela, mnogo stopa i pristupa. Ako je njegov smisao da bude nka vrsta penalizranja onih koji imaju, to je je nepotpun smisao. Što se tiče PDV-a krenula je sa relativno visokom stopom PDV-a, a ona je iz krize u krizu rasla. Sada govoriti o tome hoće li stopa biti 24, 23 ili 22 posto, to je sporno. Ovi drugi porezi se smanjuju. Započelo je početkom 2015. Tad smo smanjili najviše stope poreza na dohodak. To nije porezna reforma, to je porezna korekcija. Ovo što sad Vlada radi je nastavak štepa, kao ono sa singericom", rekao je.

"Treba nam što hitnije taktika za izlaz iz ove situacije koja nas mentalno uništava", smatra.

Na konstataciju da se neki ljudi ne žele cijepiti, sleguno je ramenima i zaključio da ćemo biti pametniji za pola godine.