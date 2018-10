Nakon subotnjeg prosvjeda u Vukovaru u središnjici HDZ-a sastalo se uže predsjedništvo stranke.

Snimila ih je jedino kamera Dnevnika Nove TV. Premijer Andrej Plenković i HDZ-ovi dužnosnici razgovarali su o porukama, koje je - zbog sporosti u procesuiranju ratnih zločina - uputio njihov stranački kolega i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

Zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića nije bilo.S premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarala je novinarka Ivana Brkić Tomljenović.

Hoće li prosvjed u Vukovaru ostaviti traga na HDZ-u?

Ne, apsolutno, to je bilo jasno cijelo ovo vrijeme vrijeme. Mislim da smo čuli poruke, čuli smo svjedočanstva i ono što ponaljam - taj posao moraju obaviti policija i DORH i istražiti i procesuirati sve one zločine, koje nisu dovoljno procesuirani i istraženi. To je bit?

Niste se prepoznali u kritikama?

Naravno da ne - ova Vlada dvije godine radi odgovorno, čak i ta posebna skupina u Ravnateljstvu policije radi dodatne stvari koje se nisu radile prije - tako da nikakve posebne poruke, koje su bile upućene tamo ne mogu pročitati da idu ovoj Vladi.

