Željka Markić poručila: "Neka se zakon uskladi za znanošću, ne želimo se sramiti zemlje u kojoj živimo"

Razloga za zadovoljstvo ima zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Županijski sud u Zagrebu presudio je da Grad Zagreb nije diskriminirao organizatore skupa "Hod za život" kad nije htio postaviti njihove zastave na gradske jarbole.

Tomašević je izrazio zadovoljstvo presudom ističući da organizatorima "Hoda za život" nije uskraćeno pravo na javno okupljanje i slobodu govora.

Hod za život održao se u nedjelju i u Splitu gdje je reporterka Bruna Papić razgovarala s Željkom Markić, jednom od organizatorica skupa.

Prema procjenama, u Splitu, jednome od 15 gradova u kojima će se ove godine hodati u Hrvatskoj, okupilo se oko 700 ljudi na ovogodišnjem Hodu za život.

O ciljevima i koliko su zadovoljni organizacijom u Splitu, otkrila je Željka Markić.

"Mislim da ima više od 700 ljudi, sudeći po fotografijama i samom količinom ljudi koje vidimo ovdje. Drago mi je da ima mnogo mladih, djece i obitelji", rekla je Markić.

"Od 15 hodova, ovo je 12. Iduće subote smo u Imotskom, dva Hoda za život organizirana su na jesen", najavila je te dodala da joj je drago kako ovaj pokret dokazuje da dolazi od ljudi.

"Drago nam je da toliko ljudi prepoznaje znanstvenu činjenicu da ljudski život počinje začećem, da djetetvo srce kuca od 18. dana od začeća te da kao demokratsko društvo imamo obavezu zalagati se za pravo svakog čovjeka za život", rekla je.

Komentirala je i je li cilj Hoda za život zabraniti pobačaj.

"Cilj da zakoni štite pravo na život. Mislim da se zakon u Hrvatskoj star 45 godina treba uskladiti sa znanošću", ponundila je Markić odgovor.

Na inzistiranje novinarke Papić znači li to da se zalažu za zabranu pobačaja, Markić je rekla kako je upravo odgovorila na to pitanje.

"Nemojte mi nametati nešto što... ne bih rekla da je to sloboda. Jasno govorimo svoj cilj. Znanost govori da život počinje začećem, imamo fotografije nerođene djece i želimo da se zakon s time uskladi. Kako će to napraviti saborski zastupnici, neka to oni naprave na demokratičan način, da se ne sramimo zemlje u kojoj živimo", objasnila je.

Upitana da komentira odluku Zagrebačkog županijskog suda vezanu uz nepostavljanje zastava Hoda za život na grdske jarbole, Markić je rekla kako se radi o sutkinji čiju je presudu Vrhovni sud prije srušio.

"Opet ćemo se žaliti. Mislim da je svakome razumnome jasno da je diskriminacija kada se dvije grupe građana u istim okolnostima drugačije tretiraju.

Ako će iduće godine Zagreb imati gradonačelnika koji će htjeti izvjesiti zastave Hoda za život, prvi će se gospodin Tomašević bacati po podu i vikati da je to diskriminacija.

Tražimo samo isti tretman za sve ljude, od početka njihova života, do kraja", rekla je Markić.

Upitana znači li to da traže isti tretman za žene da imaju pravo na izbor, Markić je odgovorila potvrdno.

"Za sve žene isti tretman, od početka njihova života, do kraja. Teško je pričati o tome da je to pravo žene da prekine život druge žene koja raste u njezinoj utrobi", zaključila je Željka Markić.

