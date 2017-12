Unatoč problematičnom odnosu slovenskog premijera Cerara s ministrom vanjskih poslova i koalicijskim partnerom Karlom Erjavcem, prava je teškoća za slovensku stranu u odnosima sa Zagrebom nesigurni Cerarov položaj u slovenskoj politici koja se nalazi u predizbornom ciklusu, smatra istaknuti slovenski politički analitičar Sebastijan Jeretič.

"Istina je da se u šest mjeseci Cerar ni o čemu nije uspio dogovoriti s Plenkovićem i da se Erjavec prema njemu ponaša onako kako se ministar prema svom premijeru ne bi smio ponašati u nekoj ozbiljnoj državi, ali je iz svega toga očito da Cerara više nitko ne vidi kao ozbiljnog igrača u slovenskoj politici", kazao je Jeretič u razgovoru za televizijsku postaju POP-TV.

"Bit će bez autoriteta u Vladi"

"Cerar će još pola godine do izbora sjediti na položaju predsjednika vlade, ali neće uživati potreban autoritet jer na njega očito više nitko ne računa", kazao je Jeretič, analizirajući neuspješni pokušaj dijaloga s Hrvatskom oko implementacije arbitražne presude o granici i nizak rejting Cerarove stranke u odnosu na druge dvije stranke u koaliciji pred parlamentarne izbore koji bi se trebali održati sredinom iduće godine.

Jeretič je 2008. bio stručnjak za komunikacije i medijski strateg koji je do pobjede na parlamentarnim izborima iste godine doveo Socijalne demokrate (SD) i njihova tadašnjeg lidera Boruta Pahora, s kojim se kasnije oko nekih političkih pitanja razišao, te počeo surađivati s drugim strankama i lokalnim vlastima na slovenskoj obali kao konzultant, budući da je stalno nastanjen u Piranu.

Odnosi s Hrvatskom u središtu kampanje?

U razgovoru za komercijalnu televizijsku postaju POP-TV Jeretič je kazao da očekuje da će na parlamentarnim izborima slijedeće godine uz debate o zdravstvenom i poreznom sustavu odnosi s Hrvatskom biti jedna od vodećih tema u kampanji, te da se boji kako ponašanje predsjednika stranke umirovljenika DESUS Karla Erjavca u tome neće biti konstruktivno.

Nepristajanjem na implementaciju arbitražne presude Hrvatska nesumnjivo krši međunarodno pravo, ali o tome ne treba davati "agresivne" i "nediplomatske" izjave kako to čini Erjavec jer bi to Sloveniji moglo štetiti, kazao je Jeretič.

Dobro je što slovenska vlada inzistira na međunarodnom pravu, ali se ono ne može izravno provoditi kako je to slučaj s domaćim pravom, zato bi Slovenija trebala dobiti "jake saveznike" u međunarodnoj zajednici kako bi Hrvatskoj "nametnula" poštovanje arbitražne presude, naveo je Jeretič.

"Nediplomatske i agresivne najave"

Nediplomatske i agresivne najave o blokiranju hrvatskog članstva u Schengenu i OECD-u ne koriste Sloveniji jer međunarodna zajednica još uvijek vodi mnogo računa o "uglađenosti" diplomatskog izražavanja i imidžu političara, kazao je Jeretič.

S druge strane, naveo je da su potezi vezani za hrvatsko uključivanje u međunarodne organizacije i eurointegracije jedini "žetoni" koji su slovenskoj vladi preostali nakon što je bivši premijer Borut Pahor po riječima Jeretiča "potrošio glavni adut" prema Hrvatskoj, u vrijeme kad je ona pregovarala o članstvu u Europskoj uniji. (Hina)