Sastanak slovenskog i hrvatskog premijera Mire Cerara i Andreja Plenkovića u Zagrebu bio je neuspješan, a mogućnosti da se granični spor ubrzo riješi male su zbog međusobnog nepovjerenja i približavanja izbora, neke su od ocjena u komentarima slovenskih medija u srijedu, dan nakon njihova zagrebačkog susreta.

Ljubljansko "Delo" u naslovima na prvoj stranici navodi da je to bio "besplodan susret" na kojemu nije došlo do "proboja" u Cerarovu nastojanju da hrvatskog premijera uvjeri u implementaciju arbitražne presude. "Cerar je jamačno mnogo puta u životu do sada bolje iskoristio svoj dan nego što je to bio slučaj u Zagrebu", navodi "Delo".

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec nije začuđen "jalovošću" bilateralnih razgovora, slovenski ribari iz Pirana su "razočarani" ishodom i pitaju se do kuda će moći loviti nakon 29. prosinca kada, po riječima Erjavca, Slovenija mora implementirati presudu na moru, no vjerojatno je da će se "status quo" i dugo nakon tog datuma nastaviti, navodi "Delo". List podsjeća da su se Cerar i Plenković zauzeli za izbjegavanje bilo kakvih incidenata.

Velika je pogreška slovenske politike što je pustila Hrvatsku u Europsku uniju prije nego li je riješeno granično pitanje, što je odustala od "parafiranog" sporazuma Drnovšek-Račan i nije inzistirala da neposredan izlaz na otvoreno more ima kako sljednica bivše SFRJ, tvrdi u komentaru Boris Šuligoj.

Komentator ljubljanskog lista "Dnevnik" navodi da se pozicije dviju strana u arbitražnom i graničnom sporu nisu promijenile ni u Zagrebu. "Ono što je novo je možda to što je Plenković konkretnije naveo kako Hrvatska zamišlja rješavanje spora. Plenković je na nešto jasniji način pozitivno govorio o sadržaju arbitražne presude, u dijelu koji se odnosi na kopnenu, a ne na morsku granicu", navodi u komentaru "Dnevnika" Andrej Brstovšek.

Dogovor o spornim pitanjima jučer se nije ni očekivao i radilo se uglavnom o predstavi za međunarodnu zajednicu kojom se pokazuje aktivnost u kontaktima, dok stvarno rješenje spora usporava duboko nepovjerenje na jednoj i drugoj strani, smatra Brstovšek.

"Rješenje spora zapravo ne očekuju ni Slovenija ni Hrvatska. U pozadini je dugo godina stvarano duboko nepovjerenje u Hrvatsku kao kredibilnog pregovaračkog partnera, a u Hrvatskoj osjećaj da je Slovenija koristila sve pregovaračke prednosti tijekom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i prilikom uključivanja u druge međunarodne asocijacije", navodi Brstovšek, te upozorava na problem što se dijalog o rješenju graničnog prijepora vodi u vrijeme kad je u Sloveniji već neformalno počela predizborna kampanja.

"Odgovor na pitanje može li u graničnom sporu s Hrvatskom ipak doći do nekog pomaka treba tražiti na slovenskoj strani zbog sve bližih izbornih datuma. Hrvatska je već postala predizborna tema. To se vidi u izjavama stranačkih prvaka na čelu s ministrom vanjskih poslova Erjavcom. Rasulo vladajuće hijerarhije samo je dokaz da su rukavice već skinute. Zato se sa sigurnošću ne može ni prognozirati hoće li sadašnja slovenska politička fronta tu borbu uopće izdržati do kraja", navodi Brstovšek u komentaru "Dnevnika". (Hina)