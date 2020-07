Brojne reakcije uslijedile su nakon najave Zorana Milanovića da neće doći na konstituirajuću sjednicu Sabora. Na Facebooku je kritičarima odgovorio da nema loše namjere.

Predsjednik Zoran Milanović rekao je kako neće doći na konstituirajuću sjednicu Sabora pa su uslijedile brojne kritike.

"To je neuobičajeno. Zašto on ne želi doći, to morate pitati njega. Kada je bila njegova inauguracija, mi smo došli, pitajte njega. Mislim da je to vrlo neuobičajeno", rekao je premijer Andrej Plenković dok je Miroslav Škoro kazao da Milanović pokazuje gorčinu i bahatost.

Nikola Grmoja rekao je da bi Milanović trebao objasniti zašto ne dolazi. Na sve kritike na službenom Facebooku odgovorio je sam Milanović.

"Razlog da ne dođem na sjednicu nalazi se isključivo u domeni mojeg shvaćanja uloge i položaja Hrvatskog sabora - položaja neovisnosti o Predsjedniku. To je sve i to je, ujedno, i afirmativno i dobronamjerno prema Saboru", napisao je.

Napomenuo je kako je istina da su svi predsjednici dosad dolazili.

"Tuđman je dolazio i čvrsto stranački nadzirao rad Sabora, često i izvan i iznad okvira tadašnjih (velikih) ustavnih ovlasti predsjednika. Predsjednici/a Mesić, Josipović i Grabar-Kitarović dolazili su iz svojih razloga, u koje ovdje ne ulazim, ali vjerujem da su bili dobronamjerni. Moj stav je različit", kazao je Milanović, a dotaknuo se i protokola rekavši da on nije prirodni zakon koji se mora striktno slijediti.

"Izabran sam voljom građana na čelo u najvećoj mjeri (ali ne isključivo) protokolarne institucije predsjednika Republike. Ne pada mi na um epigonski i automatizmom ponavljati sve ono što je prije mene netko jednom napravio ili nije napravio", rekao je i zaključio slikovito:

"Ovo je tek početak. Bit će još promjena. Na kraju, veeelika pusa svim hejterima. Najveća pusa lažnim analitičarima, redom osobno ugrađenim u sitne poslovne aranžmane s vlašću. Oni me vjerno prate već desetljeće i pol. Da parafraziram N. Buharina: Na pobjedničkoj zastavi koju vijorim kap je i njihova znoja."