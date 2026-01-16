Grad Zagreb odgovorio na kritike: Obznanili koje udruge dobivaju najviše iz proračuna

Stabilizacijom i rastom gradskog proračuna ostvareni su uvjeti za povećano sufinanciranje kvalitetnih programa iz različitih područja društvenog djelovanja, poručeno je u petak iz Grada Zagreba nakon što su mediji analizirali povećane iznose za neke od udruga.

U Gradu Zagrebu Hini su rekli da temeljem Zakona o udrugama i Pravilnika o financiranju udruga svake godine raspisuju natječaj za programe udruga u različitim područjima, a sufinanciraju ih i kroz druge javne pozive i natječaje, temeljem posebnih propisa za sport, kulturu i tehničku kulturu za koje Gradska skupština donosi posebne programe javnih potreba na godišnjoj razini. U Gradu kažu da se manji dio sredstava dodjeljuje za programe i projekte temeljem ostalih propisa.

Ističu da se financiraju programi iz različitih područja kao što su udruge branitelja, mladih, socijalne zaštite, vrhunskog sporta, umjetničkih organizacija i drugih neprofitnih subjekata, a od udruga najveći korisnici proračunskih sredstava su Rukometni klub Zagreb (m) s 1.836.994,60 eura, Nogometni klub Dinamo (m) s 1.769.225 eura, Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost (m+ž) s 1.661.400 eura, Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost (m) s 1.229.225 eura i Košarkaški klub Cibona (m) s 1.078.375 eura.

"Jutarnji list" objavio je da je Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju. Najizraženiji rast je, navode, u kulturnom resoru i koncentriran je na nekoliko primjera, pa tako primanja udruge Domino rastu na 62.000 u 2022., 94.000 u 2023. i 228.000 eura u 2024., a kumulativno riječ je o povećanju od gotovo 800 posto. Sličan obrazac navode i za Multimedijalni institut te Kontejner - biro suvremene umjetničke prakse, a ističu i produkcijsku kuću Factum.

Za udruge u kulturi, kažu iz Grada, Gradska skupština svake godine donosi Program javnih potreba u kulturi, a Grad jednom godišnje raspisuje Javni poziv i posebne pozive. Nakon provedbe poziva objavljuje se lista odobrenih programa.

Nositelji programa koji se sufinanciraju su umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad, udruge i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz kulture i umjetnosti, a Grad sufinancira i djelovanje javnih ustanova kojima je osnivač ili suosnivač, uključujući i one za koje osnivačka prava dijeli s državom - Galerija Klovićevi dvori i HNK.

U Gradu kažu da su u 2024. proveli 28 natječaja i javnih poziva, a programi organizacija civilnoga društva financiraju se po prijedlogu kulturnih vijeća, odnosno povjerenstava. Prijedloge donosi devet različitih kulturnih vijeća, svako s pet članova, a u obzir se uzimaju relevantnost programa u smislu doprinosa ostvarenju ciljeva, kvalitete te dostupnost programa, iskustva i reference prijavitelja i angažiranih umjetnika kao i kvaliteta prijave. U 2024. je za financiranje predloženo 1816 programa 677 umjetničkih organizacija, udruga, umjetnika te drugih pravnih i fizičkih osoba.

S korisnicima su propisani uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje proračunskih sredstava, rokovi i način dostave opisnog i financijskog izvješća. Izvješće se kontrolira, ako je nepotpuno, korisnik se poziva na dopunu ili pojašnjenje, a ako se utvrdi da nije proveo projekt ili aktivnost, nije iskoristio sva sredstva, nije ih koristio namjenski ili nije dostavio izvješće u propisanom roku, potražuje se povrat sredstava, ističu u Gradu Zagrebu.